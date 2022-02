Geldautomat am V-Markt in Memmingen gesprengt - Großeinsatz der Polizei in der Nacht

In Memmingen haben Unbekannte heute Nacht einen Geldautomaten am V-Markt Nord in der Rudolf-Diesel-Straße gesprengt. Es lief ein Polizei-Großeinsatz.

02.02.2022 | Stand: 08:05 Uhr

Großeinsatz in der Rudolf-Diesel-Straße im Gewerbegebiet Nord in Memmingen. Laut einer Erstmeldung der Polizei haben Unbekannte in der Nacht einen Geldautomaten gesprengt.

Nach Informationen von allgaeuer-zeitung.de handelt es sich um einen der Geldautomaten im Eingangsbereich des V-Markts. Das Gelände ist gesperrt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Gewerbegebiet in Memmingen berichten, dass sie am frühen Morgen nur mit Behinderungen zu ihrer Arbeitsstelle kamen. In der Nacht gab es eine großflächige Sperrung durch die Polizei.

Polizei-Einsatz im Gewerbegebiet Memmingen: Geldautomat im V-Markt gesprengt

In dem Gewerbegebiet nahe des Stadtteils Amendingen gibt es eine Reihe namhafter Firmen und Einkaufsmöglichkeiten.

Der Eingangsbereich des V-Markt in Memmingen ist am frühen Mittwochmorgen gesperrt, Spezialisten untersuchen den Tatort. Bild: M. Halder

