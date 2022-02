In Memmingen haben Unbekannte heute Nacht einen Geldautomaten am V-Markt Nord in der Rudolf-Diesel-Straße gesprengt. Die Polizei sucht die Täter.

02.02.2022 | Stand: 16:03 Uhr

Großeinsatz in der Rudolf-Diesel-Straße im Gewerbegebiet Nord in Memmingen. Dort haben Unbekannte in der Nacht einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter sind trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung auf der Flucht. Die Sprengung ereignete sich gegen 3.30 Uhr in der Nacht auf Mittwoch.

Es handelt sich um einen Automaten der Sparkasse im Eingangsbereich des V-Markts. Dort ist die Glastüre geborsten, am Morgen bot sich ein Bild der Zerstörung. Das Gelände war gesperrt. Noch am Vormittag waren Handwerker vor Ort, um Glas und Schutt wegzuräumen und die Tür provisorisch zu ersetzen. Bereits am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr konnte der V-Markt wieder für Kunden geöffnet werden. Nur das Brothaus in der Nähe des Eingangs müsse einen Tag lang geschlossen bleiben, hieß es auf Nachfrage.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Gewerbegebiet in Memmingen berichteten, dass sie am frühen Morgen nur mit Behinderungen zu ihrer Arbeitsstelle kamen. In der Nacht gab es eine großflächige Sperrung durch die Polizei.

Geldautomat im V-Markt Memmingen gesprengt - Täter auf der Flucht

Durch die Explosion löste laut Polizei die Brandmeldeanlage in dem Gebäude aus. Sofort machten sich mehrere Polizeistreifen auf den Weg. Dennoch gelang es den Tätern zu entkommen. Über ihre Beute und den entstandenen Schaden ist noch nichts bekannt.

Ein Bild der Verwüstung bot sich den Ermittlern nach der Sprengung des Geldautomaten im Eingangsbereich des V-Markts. Bild: LKA Bayern

Die Spurensicherung und die weiteren Ermittlungen haben Waffen- und Sprengstoffexperten des Bayerischen Landeskriminalamts übernommen.

Geldautomat in Memmingen gesprengt: LKA veröffentlicht Zeugenaufruf zu Tätern und Fluchtfahrzeug

Lesen Sie auch

Ermittlungen der Polizei in Memmingen Geldautomat am V-Markt in Memmingen gesprengt: Das sagen Verantwortliche des Supermarkts und der Sparkasse

Am Mittwochvormittag erfolgte ein Zeugenaufruf des LKA. Demnach flohen die Täter womöglich mit einem dunkelfarbenen Audi in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Angaben zu folgenden Fragen machen können, sollen sich bitte bei der Polizei oder unter der Telefonnummer 089-1212-0 melden:

Wem sind in den Nachtstunden im Bereich der Rudolf-Diesel-Straße in Memmingen verdächtige Personen aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Im Memminger Gewerbegebiet Nord nahe des Stadtteils Amendingen gibt es eine Reihe namhafter Firmen und Einkaufsmöglichkeiten.

Erst im November wurde ein Sparkassen-Automat in Heimertingen gesprengt

Erst vor Kurzem gab es in der Gegend einen vergleichbaren Vorfall: Im November 2021 hatten Unbekannte einen Geldautomaten in der Sparkassenfiliale in Heimertingen gesprengt. Auch damals verlief eine sofort eingeleitete Fahnung mithilfe eines Polizei-Hubschraubers zunächst erfolglos. Auch dort befindet sich - wie beim Gewerbegebiet in Memmingen - in unmittelbarer Nähe eine Autobahnauffahrt, die den Tätern eine schnelle Flucht ermöglichen kann.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Sprengungen der Sparkassen-Automaten in Memmingen und Heimertingen gibt, kann die Polizei derzeit nicht sagen. Dafür sei es zu früh - man prüfe das aber, hieß es weiter.

Der Eingangsbereich des V-Markt in Memmingen ist am frühen Mittwochmorgen gesperrt, Spezialisten untersuchen den Tatort. Bild: M. Halder

Mehr Nachrichten aus Memmingen und dem Unterallgäu lesen Sie hier.