Droht dem Memminger Kultlokal Valentino das Aus?

Dem Memminger Kultlokal Valentino droht das Aus: Nach Angaben der Betreiberin soll das Mietverhältnis beendet werden. „Ich sitze vor einem Scherbenhaufen.“

05.04.2023 | Stand: 17:45 Uhr

Erst im November der Tod ihres Mannes, Dieter Kleimaier, Wirt des Valentino. Und jetzt das Aus für das Memminger Kultlokal? „Ich fühle mich zum zweiten Mal in kurzer Zeit wie vom Bus überrollt“, sagt Claudia Kleimaier. Sie wollte das Bistro an der Kramerstraße noch viele Jahre weiterbetreiben. Ob das nun möglich ist, ist derzeit offen. Ihr Vermieter habe ihr mündlich die Kündigung ausgesprochen. Auf die fristgerechte, schriftliche Bestätigung warte sie noch. Wenn es so kommt, wäre am 31. Juli 2024 Schluss. Nach ihren Informationen soll voraussichtlich ein Optiker ins Erdgeschoss ziehen, sagt die Valo-Betreiberin. Der brauche aber auch die Valo-Räume in der ersten Etage. Der Eigentümer des Hauses war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

