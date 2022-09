Vandalen wüten im Wald bei Dickenreishausen

Diebe stehlen Wildkamera und werfen Hochsitz um. Stadt Memmingen erstattet Anzeige gegen Unbekannt.

23.09.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Mit dem Diebstahl der Wildkamera eines Jägers fing Anfang Mai alles an. Seitdem wird im städtischen Wald in der Nähe von Dickenreishausen immer wieder das Eigentum der Städtischen Forstverwaltung beschädigt oder entwendet. Wer dahinter steckt, ist bislang unklar. Die Stadt Memmingen hat nun bei der Polizei Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung und Diebstahls erstattet.

Laut Forstamtsleiter Stefan Honold wurden in den Wäldern zwischen Dickenreishausen, Woringer Wälder und Hurren ein Hochsitz massiv beschädigt. Er wurde aus der Halterung gelöst, umgeworfen und das Tarnnetz heruntergerissen.

Schaden an Jagdhütte

Zudem wurden mehrere Schießlatten, Sitzbretter und Salzlecksteine gestohlen. Der größte Schaden wurde an der Jagdhütte verursacht. Hier wurde ins Schloss Schraubenkleber gespritzt und der Zugang dadurch unmöglich gemacht. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich laut Verwaltung auf insgesamt gut 650 Euro.

OB Schilder: "Keine Kavaliersdelikte"

„Vandalismus und Diebstahl sind keine Kavaliersdelikte“, stellt Oberbürgermeister Manfred Schilder klar. „Es ist sehr enttäuschend, dass Einzelne der Gemeinschaft so schaden. Wir sind für jeden Hinweis dankbar.“ Nach Honolds Angaben können Manipulationen an Jagdständen zu schweren Verletzungen bei den Jägern führen. „Zudem klettern Waldbesucher – vor allem Kinder – gerne auf Hochsitze, deshalb ist die Verkehrssicherheit der Jagdeinrichtungen so bedeutend“, betont der Amtsleiter.

