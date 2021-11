Vater missbraucht neunjährige Tochter

Die Tat in einer Unterallgäuer Gemeinde liegt bereits acht Jahre zurück. Das Kind ist schwer traumatisiert. Warum der Mann zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde.

19.11.2021 | Stand: 12:15 Uhr

In wenigen Augenblicken wird am Memminger Amtsgericht das Jugendschöffengericht unter Vorsitz von Richter Dr. Markus Veit sein Urteil verkünden – und Rechtsanwalt Christian Vad weiß um die Brisanz für seinen Mandanten: Eben hat Staatsanwältin Patricia Chasklowicz in ihrem Schlussplädoyer eine Haftstrafe ohne Bewährung gefordert. Die Anklagepunkte wiegen schwer: Dem heute 47-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, sich des Kindesmissbrauchs und der sexuellen Nötigung seiner eigenen Tochter schuldig gemacht zu haben.