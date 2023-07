Verdienste um die Tradition: Diese Personen erhalten die Kinderfestmedaille

Die Kinderfestmedaille geht an zwei Lehrerinnen, die sich nicht nur beruflich beim Heimatfest engagieren. Eine Überraschung gibt es bei den Trommlerbuben.

13.07.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Medaillen in Gold, Silber und Bronze sind das Symbol herausragender Leistungen: Die Kinderfestmedaille in Memmingen kennt nur erste Plätze, die in Form des goldfarbenen runden Mond-Ansteckers, dem „Mau“ am Band der Memminger Stadtfarben, für das langjährige, verdiente Wirken um das Heimatfest verliehen werden. Im Beisein von Oberbürgermeister Jan Rothenbacher ( SPD) und vielen ehemaligen Würdenträgern zeichnete die Vorsitzende des Kinderfestausschusses Dagmar Trieb in diesem Jahr Andrea Karasch und Ulrike Osterrieder aus. Zwei Frauen, deren Beruf als Lehrerinnen bereits viele Jahre lang eng mit dem Kinderfest verbunden ist und die sich darüber hinaus noch ehrenamtlich für das besondere Heimatfest engagieren.

Zuständig für Auswahl der Lieder beim Kinderfest in Memmingen

Die Feierstunde fand dazu im Rathaussaal statt. Vor 20 Jahren kam Andrea Karasch als Lehrerin der Reichshainschule zum ersten Mal mit dem städtischen Traditionsfest in Berührung. Bärbel Losinger, die bereits 1999 die Kinderfestmedaille bekam, führte damals ihre junge Kollegin als Kinderfest-Debütantin ein. Bis heute ist Andrea Karasch als stellvertretende Schulleiterin im Sonderpädagogischen Förderzentrum mit im Ausschuss, der für die Auswahl der Lieder, die am Kinderfest gesungen werden, zuständig ist (Das ist das Memminger Kinderfestheft 2023). Viele Jahre lang arbeitete sie mit Otfried Richter von der Sing- und Musikschule zusammen.

Das ist für Andrea Karasch ein Gänsehaut-Moment beim Heimatfest

Um frühzeitig die Liederauswahl für den Sommer zu planen, trafen sich die Verantwortlichen des Gremiums dazu nicht selten bereits bei Schnee und Eis im tiefsten Winter. Ganz besondere Momente waren für die gebürtige Württembergerin die ersten Auftritte der Reichshainkinder im Jahr 2004 und 2008, wie Dagmar Trieb in Erfahrung brachte. Das „Gänsehautfeeling“, wie die Laudatorin es kokett bezeichnete, habe Andrea Karasch aber jedes Jahr beim Kinderfest, wenn alle Kinder gemeinsam die Lieder lautstark auf dem Marktplatz singen.

„Die zweite Kinderfestmedaille geht an eine weitere Nicht-Memmingerin“, wie Dagmar Trieb in ihrer Laudatio fortführte. Nach ihrem Lehramtsstudium kam Ulrike Osterrieder in die Mau-Stadt. „Sie traf hier einen netten Memminger, tja, was soll ich noch sagen…“, so die launigen Worte der „Kinderfestmutter“, wie man die Vorsitzende des Kinderfestausschusses in Memmingen liebevoll nennt. Seit 1990 ist Ulrike Osterrieder Lehrerin an der Theodor-Heuss-Grundschule.

Der damalige Schulleiter Ludwig Schraut legte ihr in besonderer Weise das Amt im Ausschuss der Kinderfestlieder ans Herz. „Du machst Musik, dann bist du im Liederausschuss richtig“, hieß es damals. Seitdem gehört es für die gebürtige Mittelfränkin dazu, sich um das Kinderfest besonders zu bemühen.

Seit fünf Jahren als Kinderfestbeauftragte tätig

Vor fünf Jahren hat sie das Amt der Kinderfestbeauftragten von ihrer Kollegin Ulrike Geist (Kinderfestmedaille 2011) in der Grundschule im Westen der Stadt übernommen. Ein Dankeschön verbunden mit dem „Mau-Anstecker“ wurde auch Claudia Härtl zuteil. Mit ihrer Stelle im Schulverwaltungsamt adoptierte sie gleichzeitig das Kinderfest, dem sie seit 25 Jahren treu verbunden ist. Bedingt ihres internen Wechsels zur Stadtkasse wird sich in Zukunft ihr Nachfolger im Schulverwaltungsamt um die tausend kleinen Dinge im Vorfeld kümmern müssen, wie Trieb erklärte.

Eine Überraschung gab es für die Geschwister Sina und Nico Kehrle, die seit zehn Jahren bei der Musikgruppe "Trommlerbuben" mitwirken. Bild: Dunja Schütterle

Weiter erhielten zwei „Trommlerbuben“ den gold-glänzenden lachenden Mau-Anstecker, dem im Unterschied zur Kinderfestmedaille das Banner der Stadtfarben fehlt. Die Auszeichnung erhielten Sina und Nico Kehrle für ihren zehnjährigen Einsatz bei der Musikgruppe der „Trommlerbuben“.