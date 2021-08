Verein kämpft weiter für Erhalt einer Filiale im Memminger Westen

Verein sammelt Unterschriften gegen Umwandlung einer Sparkassen-Filiale in einen Automatenstandort. Was die Bank zu den Forderungen der Bürger sagt.

12.08.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Der Verein „Bürger für Bürger – lebendiger Westen“ gibt nicht auf und kämpft weiter für den Erhalt der Sparkassen-Filiale in der Memminger Machnigstraße. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, haben die Mitglieder eine Unterschriftensammlung gestartet. „Es sind mittlerweile etwa 500 Unterstützer-Unterschriften“, sagt Vereinsvorsitzender Wolfgang Decker gegenüber der MZ. Die Unterschriftenlisten liegen in verschiedenen Geschäften und Cafés aus. Zudem wird der Verein bei seinem nächsten Flohmarkt am Samstag, 14. August, einen Stand vor der Bankfiliale aufbauen, um weiter Unterschriften zu sammeln.