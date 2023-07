"Club der Rumhocker" in Zell löst sich auf

1973 hatten zwölf Stammtischbrüder in Zell den Verein gegründet, der für allerlei Schabernack aber auch Geselligkeit stand. Nun löst sich der Club auf.

04.07.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Im Jahr 1973 wurde in Zell von zwölf jungen Stammtischbrüdern der „Club der Rumhocker“ (CdR) gegründet. Der Verein war eigentlich nur ein „Sparclub“, bei dem die Mitglieder des reinen Männervereins jeden Donnerstag anfangs mindestens fünf D-Mark, und später fünf Euro einzahlten. Die Strafe bei Nichteinzahlen betrug drei D-Mark oder drei Euro. Von dem Strafgeld und den vereinnahmten Zinsen gab es beim „Auszahlen“ stets ein Jahresfest mit Essen und Freibier. Da seit Jahren für das gesparte Geld sogar Strafzinsen bezahlt werden mussten, wurde der Verein nun zum 50-jährigen Gründungsjubiläum aufgelöst: Beim Abschlussessen wurde das in der Vereinskasse verbliebene Geld bei einem gelungenen Fest gemeinsam aufgebraucht.

Vier Gründungsmitglieder (Gordian Pfalzer, 15 Jahre lang Vorsitzender; Anton Mayer; Erwin Walter und Siegfried Riegg, jahrelange Kassier) waren 50 Jahre lange in dem höchst rührigen Verein mit außergewöhnlich viel Enthusiasmus tätig, dessen spannende Aktivitäten weit über das Sparen hinaus gingen: Nicht nur eiserner Zusammenhalt, treue Kameradschaft, unterhaltsame Geselligkeit, gemeinnützige Taten und lebendige Brauchtumspflege hatten sich die CdR’ler auf ihre Fahne geschrieben.

Clubmitglieder aus Zell betonieren in Bad Grönenbach Loch für Maibaum zu

Zu den spannendsten „Aktivitäten“ des Vereins zählte das Maibaumstehlen: Bereits im ersten Jahr nach der Gründung machten sich – nach mehreren Kontrollgängen – zehn Mann des CdR mit Verstärkung von 30 Feuerwehrkameraden auf den Weg und trugen den Baum der Grönenbacher Trachtler mit Zaunpfählen von der Reithalle quer über eine Wiese in Richtung Zell: Dies war zwar höchst blamabel für die Trachtler, für den CdR gab es aber das erste große Fest mit Freibier und einer deftigen Brotzeit. Im nächsten Jahr trieben sie es noch bunter: Sie füllten im Kurort über Nacht das Loch mit Beton zu, in dem der Maibaum am nächsten Tag platziert werden sollte.

Der agile CdR trieb aber nicht nur Schabernack im Nachbarort; er war stets im eigenen Dorf höchst aktiv: Der CdR stellte sogar einen eigenen Maibaum auf. Immens viel Spaß machten die originellen Schubkarrenrennen beim Dorffest am und um den Zeller Bach herum. Rauschende Feste wurden etwa in Walters Kiesgrube in Fautzen und im Feststadel in Koppenloh gefeiert.

Legendäre Heuboden-Weinfeste und eigener Kegelclub

Die legendären Heuboden-Weinfeste wurden zum Publikumsmagnet. Mit einer Riesengaudi gab es maskierte Ski- und Rodelrennen im Gregga-Berg, Frauenkau und am Woringer Lift: Mit riesigen Reifen, ausgebeulten Karosserieteilen und sogar ausrangierten Badewannen ging es rasant hinunter ins Tal. Jahrelange stellte der „Club der Rumhocker“ auch einen eigenen Kegelclub, der sogar zweimal den Aufstieg schaffte. Beim Fußball musste gegen die Stammtischmannschaft vom Tanzcafé Weinsiegel unbedingt ein Sieg her; es lockten nämlich 30 Maß Weinschorle.

In ihrer Stammkneipe, dem heutigen Dorfgemeinschaftshaus, wurden die Mitglieder in den 50 Jahren von unzähligen Wirten bedient; die Vereinsführung teilten sich aber nur zwei Vorstände: Gordian Pfalzer leitete den Verein 15 Jahre lang; bis zu seiner Auflösung war Robert Rauch 35 Jahre der Chef.

Die skurrilen Aktivitäten des CdR scheinen fast grenzenlos: So gab es etwa Kurse im „Geldscheinfalten“, ergreifende Singabende, interessante Oldtimer-Treffen mit 5000 Besuchern und eine abenteuerliche Vatertags-Wanderung in die Pommersau. Für den Club der Rumhocker wurde sogar eine eigene Hymne komponiert, heißt es da weiter. Vereineschießen und Kranzen erfolgten stets für soziale Zwecke.

Großes Erinnerungsfoto zum 25. Geburtstag

Und zu jedem denkbaren Anlass wurden große Gründungsjubiläen ordentlich gefeiert. Zum 25-jährigen Geburtstag etwa wurde ein großes Erinnerungsfoto gemacht, das den Stammtisch ziert: Von den 39 darauf abgebildeten Mitgliedern waren am Schluss noch 18 im Verein. Mit 59 Mitgliedern war der Sparkasten fast komplett ausgelastet. Jedes Jahr konnten etwa 30.000 Euro ausgeschüttet werden.

Am 5. Januar fand nun die letzte Auszahlung statt, bei der jedes Mitglied sein gespartes Geld (minus Strafgeld) in einem Kuvert überreicht bekam. Bei der Vereinsauflösung waren es noch 39 Mitglieder im Alter zwischen 35 und 84 Jahren. Zum Zehnjährigen ließ der Verein für jedes Mitglied einen edlen Tonkrug mit Namen und einem edlen Zinndeckel töpfern: In den durften sie bei dem Abschlussfest nun Freibier ohne Limit abzapfen.