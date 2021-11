Vereine in Memmingen und Umgebung planen Fasnet unter Vorbehalt

Spektakuläre Wagen, großer Publikumsandrang: Dafür ist der Faschingsumzug in Engetried bekannt. Ob und – falls ja – in welcher Form er jedoch 2022 stattfinden kann, ist unklar. Trotz der Ungewissheit stecken die Ehrenamtlichen des Vereins viel Herzblut in die Planung.