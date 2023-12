Nach Zoff um FCM-Gebäude: ECDC Memmingen darf Eissporthalle umbenennen

Die Eissporthalle Memmingen könnte bald anders heißen. Nach langer Zeit hat Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen die Namensrechte von der Stadt erhalten.

01.12.2023 | Stand: 07:29 Uhr

Die Eissporthalle Memmingen könnte bald einen anderen Namen bekommen: Den Weg dafür hat jetzt der Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss mit der Zustimmung dafür freigemacht, dass die Stadt dem ECDC Memmingen das Namensrecht für ihre Sportstätte überlassen darf. Das Stichwort dazu lautet Sponsoring. So soll der Schritt dem Eishockey-Verein eine zusätzliche Einnahmequelle eröffnen. Entschieden wurde hier zwar für den Einzelfall - die dabei festgelegten Bedingungen der Stadt sollen aber auch darüber hinaus als Maßstab gelten.

2018 kassierten ECDC und FC Memmingen eine Absage

Weil die Stadt Eigentümerin des Gebäudes ist, liegt laut Martin Mittenhuber, Leiter des Rechtsamts, bei ihr auch das Recht zur Benennung. Schon 2018 hatten der ECDC und auch der FC Memmingen die Stadt um die Erteilung des Namensrechts für Eissporthalle beziehungsweise Stadion gebeten. Beide kassierten damals eine Absage. Damit wollten die Stadträtinnen und -räte Mittenhuber zufolge Sonderrechte und eine Bevorzugung für bestimmte Vereine vermeiden. Obendrein befänden sich die Stadien bei Beispielfällen in anderen Städten, etwa bei der "Allianz Arena", im Eigentum der Verein und gemäß der Gemeindeordnung sei eine "unentgeltliche Überlassung" des Namensrechts an Vereine schlicht nicht zulässig.

Stadt will Vereinen neue Einnahmequellen beim Sponsoring ermöglichen

Dafür, dass es beim zweiten Anlauf des ECDC nun zu einer Neubewertung des Themas kommt, existieren laut Mittenhuber mehrere Gründe: Als einen davon nannte der Leiter des Rechtsamts die Entwicklung, dass Sportvereine mit steigenden Kosten konfrontiert seien - etwa für Mitgliedsbeiträge an Verbände an Ligen oder durch Ausgaben für Ausbildung oder Aufwandsentschädigungen an Übungsleiter. "Auch die Sportanlagen müssen heute besser ausgestattet sein. Die Ansprüche haben sich insgesamt enorm gewandelt", sagte Mittenhuber. Als zweiten Grund schilderte er, dass bereits ein Beschluss von Ende Januar die strikte Ablehnung gekippt hatte: So gestattete der Stadtrat dem FC Memmingen vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen unter bestimmten Bedingungen die Nutzung des Namensrechts - jedoch begrenzt auf das neue Multifunktionsgebäude als "e-con ArenaPark".

Zwar soll das Thema auch in der Sportförderrichtlinie geregelt werden, die bei der Stadt derzeit ausgearbeitet wird. Weil aber eine Sponsoringzusage, die dem ECDC vorliegt, bis zum Ende des Jahres befristet ist, drängt in diesem Fall die Zeit. Der Vorschlag der Verwaltung sah darum vor, dem ECDC das Namensrecht unter verschiedenen Bedingungen zu erteilen: Demnach darf die notwendige vertragliche Vereinbarung eine Laufzeit von fünf Jahren nicht überschreiten - und auf Anregung von Stadtrat Bastian Dörr (CRB) hin wurde zudem aufgenommen, dass sie mindestens zwei Jahre betragen soll.

Werbung für Glücksspiel, Alkohol und Tabak ist tabu

Zu den weiteren Voraussetzungen gehört, dass der betreffende Sponsoringvertrag der Verwaltung vorgelegt werden muss und dass die Stadt grünes Licht für Art, Beschaffenheit und Ausmaß der Werbung erteilt. Von vornherein ausgeschlossen werden bestimmte Sparten wie Glücksspiel, Alkohol und Tabak. Bestandteil der Bedingungen ist auch, dass die Stadt mit 20 Prozent an den Sponsoringeinnahmen des Vereins beteiligt wird. Auf die vorgesehene Verwendung der Einnahmen ging Oberbürgermeister Jan Rothenbacher ein: "Das Geld soll in die Sportförderung gehen, damit auch Vereine profitieren, die keine solchen Möglichkeiten haben." Er wie auch Mittenhuber betonten, dass die festgelegten Bedingungen auch in künftigen Fällen dieser Art Anwendung finden werden.

Frage nach der Sportförderrichtlinie kommt erneut auf

Erneut gab es bei der Debatte den Ruf nach einer baldigen Fertigstellung der Sportförderrichtlinie - diesmal von Stadtrat Christoph Baur (CSU). Angesichts der erneuten Entscheidung über einen Einzelfall sprach er von "Salami-Taktik" und plädierte dafür, stattdessen alles "in einen Guss zu bringen" und Transparenz zu schaffen. Genau dieses Ziel werde verfolgt, bekräftigte Rothenbacher: "Aber der Flaschenhals ist hier die Personalverfügbarkeit im Sportamt." Die Frage von Stadtrat Professor Josef Schwarz (CSU), wann konkret die Sportförderrichtlinie vorliegen werde, konnte der OB nicht beantworten. Bereits bei der umstrittenen Entscheidung für eine Beteiligung der Stadt an den Baukosten für das Multifunktionsgebäude des FCM hatten Stadtratsmitglieder betont, wie wichtig die Sportförderrichtlinie als künftige Entscheidungsgrundlage sei.

Einstimmig fiel schließlich das Votum des Gremiums aus, dass die Stadt unter den erörterten Bedingungen das Namensrecht für die Benennung der Eishalle dem ECDC überlassen soll. Der OB und die Verwaltung wurden gleichzeitig ermächtigt, den entsprechenden Vertrag mit dem Verein abzuschließen. Wie Mittenhuber verdeutlichte, betreffe der Beschluss allein das Namensrecht und sei nicht etwa als Baugenehmigung zu verstehen. Hierfür müsse der Verein gesondert die nötigen Genehmigungen beantragen.