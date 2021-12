Zwei Asylbewerber aus Nigeria sollen eine Landsfrau vergewaltigt haben. Der Strafkammer am Landgericht Memmingen kommen aber Zweifel an der Schuld der Angeklagten.

08.12.2021 | Stand: 18:17 Uhr

Seit September wurde im Landgericht Memmingen gegen zwei aus Nigeria stammende Asylbewerber im Alter von 30 und 33 Jahren verhandelt. Sie sollten im Oktober vergangenen Jahres in einer Unterkunft in Westerheim eine Landsfrau mit K.O.-Tropfen betäubt und vergewaltigt haben (wir berichteten). Am neunten Verhandlungstag wird im Landgericht Memmingen das Urteil verkündet.