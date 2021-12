Vergewaltigungsprozess in Memmingen: Mehrere Jahre Haft für zwei Männer gefordert

„Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr.“ Mit diesem Sprichwort begann der Staatsanwalt sein Plädoyer.

03.12.2021 | Stand: 17:32 Uhr

Die erste Strafkammer unter Vorsitz von Richter Christian Liebhart nimmt sich Zeit, viel Zeit. Auch am Freitag, dem achten Verhandlungstag im Prozess wegen des Verdachts der Vergewaltigung, gibt es kein Urteil. Angeklagt sind zwei Asylbewerber aus Nigeria, 30 und 33 Jahre alt. Sie sollen im Oktober 2020 in Westerheim eine Landsfrau mit K.O.-Tropfen betäubt und anschließend sexuell missbraucht haben (wir berichteten).

An mehreren Tagen, teils über Stunden hinweg und mit aufwendiger Übersetzung musste die Geschädigte dem Gericht berichten, was ihr widerfahren war. Immerhin: Nach der nochmaligen Vernehmung des Kriminalbeamten, der den Fall bearbeitet hat, und dem Verlesen diverser Schriftstücke wird die Beweisaufnahme geschlossen. Zwei Anträge der Verteidigung werden abgelehnt. Ein Antrag bezieht sich auf die Verlesung eines polizeilichen Vernehmungsprotokolls, der andere auf ein Gutachten über die Glaubwürdigkeit des Opfers. Der Vernehmungsbeamte sei selbst als Zeuge gehört worden, das Gericht habe selbst eine ausreichende Sachkunde, die Glaubwürdigkeit der Anzeige-Erstatterin zu beurteilen, begründet Liebhart die Zurückweisung der Anträge.

„Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr.“ Mit diesem Sprichwort beginnt Staatsanwalt Andy Kögl sein Plädoyer. Fast eine Stunde lang erläutert er, warum er den Sachverhalt für bewiesen hält. Ja, die Vergewaltigte sei früher Zwangsprostituierte gewesen. Nach Westerheim aber sei sie gekommen, weil sie einen Mann gesucht habe, der für sie und ihr Kind sorgen könne. Allein dafür sei ihr im Vorfeld Geld versprochen worden. Da ihr der 33-jährige Freund ihres Bekannten aber nicht gefallen habe, habe man ihr schließlich etwas ins Getränk gemischt, sie betäubt und anschließend vergewaltigt. „Warum hätte sie die Geschichte erfinden sollen?“, sagt Kögl.

Bei der Tat sei wohl ein dritter Täter beteiligt gewesen sei. Die Untersuchung der Unterwäsche habe die DNA von drei Spurenverursachern ergeben. Am Ende seiner Ausführungen beantragt er hohe Haftstrafen. Der 30-Jährige soll für sieben Jahre und neun Monate ins Gefängnis, der 33-Jährige für sechs Jahre und neun Monate. Rechtsanwalt Marc Armatage, der Rechtsbeistand des mutmaßlichen Opfers, schließt sich den Ausführungen des Staatsanwalts im Wesentlichen an. Es spräche nichts dafür, dass seine Mandantin als Prostituierte nach Westerheim gekommen sei. Und: Auch eine Prostituierte könne vergewaltigt werden.

Verteidiger Manfred Gnjidic sieht das ganz anders und greift den Staatsanwalt ob seiner Ausführungen und seiner Wortwahl scharf an. Objektive Beweise für die Tat gebe es so gut wie keine. Es komme also vor allem darauf an, ob die Frau glaubwürdig sei. Und da äußert Gnjidic teils äußerst emotional erhebliche Zweifel. Gnjidic spart nicht mit Polemik. Er zitiert eine WhatsApp-Nachricht der Frau nach der Tat: „Ich mache keine Geschäfte, wo ich kein Geld verdienen kann!“ Aus seiner Sicht habe es sich um Sex gegen Bezahlung gehandelt. Anschließend habe sie ihren Lohn eingefordert. Weil sie ihn nicht erhalten habe, sei sie zur Polizei gegangen. Manfred Kösterke sagt süffisant, man könnte meinen, die Argumente „zwischen Angriff und Verteidigung seien ausgetauscht“. Dann aber nimmt auch er Stellung für seinen Mandanten, den 33-jährigen Angeklagten. Er listet eine Reihe von Punkten auf, die aus seiner Sicht belegen würden, dass die Frau widersprüchliche Angaben gemacht habe.

Aus Sicht beider Anwälte könne es nur ein Ergebnis geben, nämlich einen Freispruch für ihre jeweiligen Mandanten. Das Urteil soll nächste Woche verkündet werden.