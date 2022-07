Verkaufsschlager 9-Euro-Ticket

Die Aktion der Bundesregierung mit den günstigen Tickets für Busse und Bahnen ist jetzt schon ein Riesenerfolg. Zeigt sich das auch im Memminger Stadtverkehr?

25.07.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Schon bevor der letzte Monat mit dem 9-Euro-Ticket angebrochen ist, sind sich Bund, Länder und die Branche einig, dass die Aktion ein Riesenerfolg ist. Dabei können und konnten in den Monaten Juni, Juli und August alle Busse und Bahnen des Regional- und Nahverkehrs in ganz Deutschland für jeweils neun Euro unbegrenzt genutzt werden. Laut Bundesverkehrsminister Volker Wissing ( FDP) wurden bis jetzt etwa 21 Millionen solcher Tickets verkauft – zusätzlich zu den etwa zehn Millionen Abokarten im ÖPNV. Und wie sieht es im Stadtverkehr Memmingen aus? Lässt das 9-Euro-Ticket auch dort die Fahrgastzahlen in den Bussen nach oben schnellen?

Genaue Angaben können derzeit noch nicht getroffen werden, teilt die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage der Redaktion dazu mit. Die Auswertung erfolge erst nach dem Aktionszeitraum. Festgestellt habe man aber ein erhöhtes Fahrgastaufkommen auf der Linie 2 zwischen dem ZOB (Zentraler Omnibusbahnhof) und dem Allgäu Airport. Vermutlich reisen also derzeit Fluggäste eher mit dem günstigen Bahnticket als mit dem Auto an.

Konkrete Fahrgastzahlen liegen in Memmingen noch nicht vor

Doch konkrete Fahrgastzahlen liegen der Stadt Memmingen, die Mitglied im Verkehrsverbund Mittelschwaben (VVM) ist, aktuell noch nicht vor. Darüber – und über mögliche Rückmeldungen von Bürgerinnen und Bürgern zu diesem günstigen Angebot – werden sich die Verantwortlichen der Stadtverwaltung und des VVM erst nach dem Aktionszeitraum austauschen.

Dabei plant die Stadt aber keine eigene Auswertung zum 9-Euro-Ticket. „Es wurde temporär und zeitlich befristet als Reaktion auf steigende Energiepreise im Rahmen des Entlastungspakets 2022 durch die Bundesregierung eingeführt“, heißt es aus dem Fachbereich ÖPNV der Stadtverwaltung. Eine Evaluation sei ebenfalls durch diese geplant. Fakt sei aber, dass die Verkehrsunternehmen derzeit mit erheblichen Mehrkosten aufgrund der hohen Treibstoffkosten und der gleichzeitigen Mindereinnahmen im Ticketverkauf konfrontiert sind. Um dieses Defizit auszugleichen, werden die finanziellen Einbußen nach Auswertung durch die Stadt Memmingen durch ein entsprechendes Förderprogramm ausgeglichen. Das erfolge ebenfalls nach dem Aktionszeitraum.

Lesen Sie auch