Motorradfahrer prallt bei Holzgünz gegen Baum - schwer verletzt

Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich bei Holzgünz gleich am Dienstagmorgen. Doch die Polizei Memmingen musste noch häufiger ausrücken.

26.07.2023 | Stand: 14:44 Uhr

Am Dienstag ist es bei Memmingen gleich zu drei Verkehrsunfällen gekommen, bei denen sich Menschen verletzt haben. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine Frau am Morgen mit ihrem Auto zu schnell durch Klosterbeuren. Die 37-Jährige geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn.

Betrunkene Frau fährt mit ihrem Auto in Klosterbeuren gegen einen Baum

Danach fuhr sie gegen einen Hydranten und einen Zaun. Ihre Fahrt endete schließlich an einem Baum. Die Beamtinnen und Beamten bemerkten, dass die Fahrerin Alkohol getrunken hatte. Sie führten einen Atemalkoholtest am Unfallort durch: Der zeigte 1,6 Promille an, deshalb kassierte die Polizeistreife sofort den Führerschein ein. (Lesen Sie auch: Pilot wirft am Allgäu Airport betrunkenes Ehepaar aus seinem Flugzeug)

Schwerer Motorradunfall bei Holzgünz

Am frühen Nachmittag fuhr ein junger Motorradfahrer von Niederdorf nach Holzgünz. Auch er war vermutlich zu schnell unterwegs. Deshalb kam der 20-Jährige am Ende einer Kurve nach rechts von der Straße ab bevor er gegen einen Baum fuhr. Er verletzte sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (Das könnte Sie interessieren: Staatsanwaltschaft Memmingen ermittelt nach dem Unfall in Legoland)

Leicht Verletzte bei Unfall in Ottobeuren

Der dritte Unfall ereignete sich am späten Nachmittag auf dem Parkplatz eines Discounters in Ottobeuren. Eine 35-jährige Autofahrerin wollte den Parkplatz verlassen, sie missachtete aber die Vorfahrt einer anderen Fahrerin. Diese fuhr von links in Richtung Parkplatz und verletze sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist Memmingen