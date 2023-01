Verliebt in die Mode: Ein Rückblick auf 67 Jahre Schwenger Stoffe in Memmingen

Seit 1956 betreibt Erna Schwenger ein Stoffwarengeschäft in der Memminger Innenstadt. Was sich während dieser Zeit verändert hat und wie der Laden überlebt.

20.01.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Einkaufen früher – Einkaufen heute. Wie haben sich die alteingesessenen Geschäfte in Memmingen bis heute verändert? Und wie haben sie sich gehalten? Wir haben uns in der Innenstadt umgehört und stellen in unregelmäßigen Abständen eine Auswahl der ältesten Ladengeschäfte Memmingens vor.

"Wer Stoffe liebt, kauft sie nicht im Internet"

„Wer Stoffe liebt, kauft sie nicht im Internet“, lautet Erna Schwengers Devise. Man müsse die Qualität fühlen und die Farben direkt vor Augen haben. Das sei im Internet einfach nicht möglich. Wohl jedoch in ihrem Lädchen am Roßmarkt, in dem an zahlreichen Tischen Stoffe in allen Varianten und Farben zu finden sind.

Und es gibt noch Kundinnen und Kunden, die sich offenbar genau dasselbe denken. Ansonsten würde es den Stofffachgeschäft in der Innenstadt gar nicht mehr geben. Ursprünglich befand sich der Laden in der Kreuzstraße 10. „Damals war ich 19 und galt noch nicht als volljährig. Erst mit 21 war man offiziell erwachsen“, sagt die heute 85-jährige Erna Schwenger. Aus diesem Grund übernahm ihre Mutter, eine Schneidermeisterin, damals die Geschäftsführung.

Seit 1956 betreibt Erna Schwenger ein Stoffwarengeschäft in der Memminger Innenstadt. Bild: Luca Riedisser

„Meinen Führerschein durfte ich aber ausnahmsweise etwas früher machen. So konnte ich in anderen Städten Stoffe besorgen“, erzählt Schwenger. Wenn sie dann mit ihrem Auto vorfuhr, hätten die Stammkundinnen und -kunden immer schon gewusst: Sie hat wieder neue Stoffe dabei. Und dann hätten sie neugierig geschaut, was es denn dieses Mal gibt. Das sei „immer nett gewesen.“

Eine Zeit lang hatte Erna Schwenger zwei Geschäfte in der Memminger Innenstadt

1981 eröffnete sie zusätzlich zum ursprünglichen Laden einen weiteren auf der gegenüberliegenden Straßenseite am Roßmarkt 1. 2009 wurde der erste aufgelöst und nurmehr der neuere blieb bestehen. Dort ist Erna Schwenger noch heute täglich und lebt ihre Liebe zur Mode. Die heutigen Räume seien um einiges größer, sagt sie. „Früher hatten wir ein kleineres Sortiment: weniger Stoffe, aber dafür noch hochwertiger.“ Und damit auch teurer. Doch heute wollten die Menschen einfach nicht mehr so viel Geld in Stoffe investieren, stellt die 85-Jährige fest. Die Auswahl im jetzigen Laden halte daher zusätzlich günstige und trotzdem hochwertige Textilien bereit. Geliefert werden die Stoffe aus aller Welt, vor allem aus Italien und unter anderem von Boss, Strenesse, Escada oder Marco Polo. Inzwischen läuft das Geschäft offiziell über Schwengers Sohn Bernd, der im Textilgroßhandel tätig ist.

„Mittlerweile fangen junge Frauen wieder an zu nähen – gerade für ihre Kinder“, sagt Schwenger freudig. Das gebe ihr Hoffnung, auch weil ältere Stammkundinnen, die das Schneidern gelernt haben, bereits gestorben seien. „Heute gibt es diese Ausbildung nicht mehr. Das ist schade“, fügt die Geschäftsführerin hinzu. Doch ab und an kämen Kinder in den Laden, die einen Nähkurs oder ähnliches gemacht haben. Junge Menschen trügen seit einigen Jahren zum Überleben des Geschäfts bei. Und weil es Schwenger zufolge „weit und breit kein reines Stoffwarengeschäft mehr gibt“, reisten Kundinnen und Kunden auch aus größerer Entfernung an. „Dazu haben wir großes Glück mit unserem Vermieter. Er ist fair und kommt uns sehr entgegen.“

Begeistert erzählt die Geschäftsführerin von einer Modenschau im Jahr 1972

Mit Erna Schwenger hat alles angefangen und mit ihr wird das Geschäft auch zu Ende gehen: „Wenn wir nicht mehr da sind, wird es das Ganze nicht mehr geben.“ Mit „wir“ meint die Geschäftsführerin sich selbst und ihre Mitarbeiterinnen, die sie in den höchsten Tönen lobt. „Sie sind alle vom Fach. Ohne sie wäre das alles nie möglich gewesen.“

Von ihren Mitarbeiterinnen spricht Erna Schwenger in den höchsten Tönen. Bild: Luca Riedisser

Auf die Frage, an was sie sich aus all den Jahren besonders gerne erinnere, antwortet Schwenger, ohne lange zu überlegen: „An eine Modenschau 1972 in der Burg.“ Die Burg, ein ehemaliger Ort für Veranstaltungen, befand sich früher nahe des Ulmer Tors, wo heute das Maximilian-Kolbe-Haus zu finden ist. „500 Leute waren zum Zuschauen da. Das war so aufregend“, erinnert sich Schwenger, verschwindet kurz im Hinterzimmer und kommt mit einem Stapel Bilder zurück. Zu sehen sind französische Models mit blumigen Kleidern und ausgefallenen Hüten. „Die französische Firma Boussac hat die Modenschau möglich gemacht. Es war sagenhaft“, schwärmt die 85-Jährige.

Acht oder zehn Models seien es gewesen, ein Moderator und eine Band. „Die Leute waren begeistert.“ Nach der Modenschau hätten viele Menschen im Laden nach den Stoffen gefragt, aus denen die Kleider gemacht waren. Erna Schwenger ist sich sicher: „Manches Kleid von damals würde sich heute noch genauso gut verkaufen.“

Lesen Sie auch: Neueröffnung in der Memminger Innenstadt: Hier ist ein Modegeschäft eingezogen