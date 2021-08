Vermisstensuche in Ottobeuren: Arbeitskollege rettet 60-Jährigen

Weil sein zuverlässiger Kollege nicht in Ottobeuren zur Arbeit erscheint, ruft ein Mann den 60-Jährigen an - und hört nur Klopfzeichen.

19.08.2021 | Stand: 14:38 Uhr

Bereits am Vormittag hatte ein Arbeitskollege eines 60-jährigen Mannes der Polizei mitgeteilt, dass dieser absolut zuverlässig sei und nicht zur Arbeit erschienen ist, berichtet die Memminger Polizei. Er versuchte daraufhin, ihn per Handy zu erreichen. Der Erkrankte ging auch ans Telefon, aber sprach nichts. Der Arbeitskollege bat ihn dann, per Klopfzeichen mitzuteilen, ob er Hilfe benötigen würde. Dies bestätigte der erkrankte Mann über das Handy.

Vermisstensuche bei Memmingen und Kempten

Über die Einsatzzentrale der Polizei Schwaben Süd/West wurde dann eine Vermisstenfahndung eingeleitet, bei der im Kemptner und Memminger Bereich eine Vielzahl von Streifenbesatzungen im Einsatz waren. Der Mann kehrte dann in den Nachmittagsstunden mit dem eigenen Auto an seinen Wohnort zurück und wurde wie anschließend ins Klinikum Memmingen verbracht.

