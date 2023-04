Vermisster 82-Jähriger aus Aichstetten tot aufgefunden

Seit fast einem Monat war ein 82-Jähriger aus Aichstetten vermisst. Jetzt die traurige Gewissheit: Der Mann ist tot. Seine Leiche wurde in der Iller gefunden.

04.04.2023 | Stand: 17:20 Uhr

Der 82-jährige Vermisste aus Aichstetten ist tot. Seit dem 9. März suchte die Polizei auch öffentlich nach dem Mann. Er hatte laut Polizei am Mittwochmorgen (8.3.23) seine Wohnung verlassen und war seitdem nicht mehr gesehen. Das Auto des Mannes wurde später an der Illerbrücke in Lautrach gefunden. Am Montagmittag hat die Polizei seinen Leichnam im Wasser der Iller bei Ferthofen gefunden.

Spürhunde und Polizeihubschrauber bei Vermisstensuche in Aichstetten im Einsatz

Polizisten hatten in den vergangenen Wochen intensiv nach dem Mann gesucht. Neben Streifen aus Baden-Württemberg und Bayern waren auch mehrere Hunde und ein Hubschrauber an der Suche nach dem Vermissten beteiligt.

