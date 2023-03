82-Jähriger aus Aichstetten vermisst: Wer hat Moritz D. gesehen?

Die Polizei sucht nach einem 82-Jährigen aus Aichstetten. Sein Auto wurde in Lautrach gefunden. Der Mann könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

11.03.2023 | Stand: 08:56 Uhr

Die Polizei sucht aktuell nach einem 82-Jährigen aus Aichstetten. Moritz D. verlies laut Polizei am Mittwochmorgen seine Wohnung und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Das Auto des Mannes wurde später an der Illerbrücke in Lautrach gefunden.

Der 82-Jährige kann aufgrund einer Vorerkrankung keine längeren Strecken zurücklegen und läuft sehr gebückt. Laut Polizei muss davon ausgegangen werden, dass sich Moritz D. in einer hilflosen Lage oder einem psychischen Ausnahmezustand befindet.

So wird der vermisste 82-Jährige aus Aichstetten beschrieben

Er ist etwa 1,70 Meter groß,

hat graue Haare

und blaue Augen.

Der Vermisste trägt eine Jeans und eine blaue Jacke.

Spürhunde und Polizeihubschrauber bei Vermisstensuche im Einsatz

Polizisten suchten in den vergangenen Tagen intensiv nach dem Mann. Neben Streifen aus Baden-Württemberg und Bayern waren auch mehrere Hunde und ein Hubschrauber an der Suche nach dem Vermissten beteiligt. Da die Maßnahmen bislang nicht zum Auffinden des 82-Jährigen führten, bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um Hilfe.

Sie können Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten geben? Dann melden Sie sich bitte unter Tel. 0751/803-3333 beim Kriminalkommissariat Ravensburg oder Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch.

Ein Bild des vermissten Moritz D. finden Sie hier.