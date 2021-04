Vermisster in Memmingen - Polizei sucht 16-jährigen Jungen

Ein 16-jähriger Memminger wird vermisst. Der Jugendliche hätte in eine Jugendeinrichtung besuchen sollen - kam dort aber nie an. Die Polizei sucht Zeugen.

14.04.2021 | Stand: 08:34 Uhr

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, gilt der 16-jährige Memminger seit Montag als vermisst. Noah Wirth hätte am Montag-Abend in eine Jugendeinrichtung zurückkehren sollen - kam dort aber nie an.

Jugendlicher vermisst: Er fuhr mit dem Bus nach Illertissen

Die Polizei ermittelte bislang: Noah Wirth besuchte am Montag zunächst einen Freund in Betlinshausen. Anschließend fuhr er mit dem Bus weiter nach Illertissen. Dort verliert sich die Spur des 16-Jährigen.

Beschreibung des Vermissten Noah Wirth (16):

1,63 Meter groß

von normaler Statur

braune Haare

schielt leicht

Bekleidet mit: grüner Übergangsjacke, hellgrauer Jogginghose, dunklen Arbeitsschuhen.

Allerdings fehle aus seinem Zimmer auch Kleidung. Daher könne er auch andere Anziehsachen tragen. Wer hat den Jugendlichen gesehen? Die Polizei sucht Zeugen. Diese sollen sich bei der Memminger Polizei unter 08331/1000 melden.

Lesen Sie auch