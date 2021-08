Versehentlich SOS-Taste am Auto gedrückt: 60 Einsatzkräfte suchen Mann bei Oberegg

Weil er vor seiner Joggingrunde versehntlich die SOS-Taste am Auto drückte, löste ein Mann in Oberegg einen größeren Einsatz aus.

21.08.2021 | Stand: 13:21 Uhr

Zu einem größeren Einsatz von etwa 60 Einsatzkräften, bestehend aus den Feuerwehren aus Markt Rettenbach, Oberegg, Baisweil und Umgebung sowie BRK und Polizei, kam es am Freitagmorgen gegen 08:00 Uhr. Ein 71-jähriger Oberegger fuhr mit seinem neuen Pkw von Oberegg in Richtung Bayersried und parkte auf halber Strecke an einem Waldrand. Von hier aus startete der Mann seine 10 km Joggingrunde.

Beim Aussteigen aus dem Pkw, betätigte der Mann unbeabsichtigt dessen SOS-Taste, und löste so, ungewollt einen Alarm aus. Ein solcher wird insbesondere bei Verkehrsunfällen automatisch aktiviert

Die daraufhin alarmierten Einsatzkräfte durchsuchten das angrenzende Waldstück sowie die näheren Umgebung, wobei eine Streife der Polizeiinspektion Mindelheim den Mann gegen 08:45 Uhr schließlich beim Joggen ausfindig machen konnte. Dem nichtsahnenden Mann ging es gut und er konnte seine Laufrunde beenden. Die Einsatzkräfte konnten nach etwa einer Stunde entlassen werden.

