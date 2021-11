Versorgung im Raum Memmingen hängt am seidenen Faden

Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbands schlägt Alarm: In der Region Memmingen sind zwölf Hausarztsitze nicht besetzt – und es könnten noch mehr werden.

27.11.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Die Lage in den Hausarztpraxen ist mehr als angespannt. Und das liegt nicht nur an der Corona-Pandemie. „Das Glas war vorher schon randvoll – Corona hat es jetzt zum Überlaufen gebracht“, sagt Dr. Jan Henrik Sperling, der zusammen mit Dr. Matthias Meine eine hausärztliche Gemeinschaftspraxis in Memmingen betreibt. Zudem ist der 43-Jährige seit Sommer Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbands Memmingen/Mindelheim. Nach seinen Worten hängt die hausärztliche Versorgung der Bürger in der Region Memmingen „an einem seidenen Faden“.