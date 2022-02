Schulpflichtiges Kind ohne Befreiung bei Einreise entdeckt

Die Grenzpolizei Memmingen hat erneut ein schulpfichtiges Kind bei der Einreise kontrolliert. Die Mutter konnte keine Befreiung von der Schulpflicht vorzeigen.

09.02.2022 | Stand: 13:17 Uhr

Die Grenzpolizei Memmingen hat am Dienstag erneut ein schulpflichtiges Kind bei der Einreise entdeckt, das keine Befreiung beantragt hatte.

Den Angaben der Behörden zufolge haben die Beamten der Grenzpolizei am Dienstagnachmittag eine 42-Jährige Deutsche mit ihrer 16-jährigen Tochter angetroffen, als sie aus Belgrad (Serbien) einreisen wollten. Auf Nachfrage gab die Dame an, für ihre Tochter keine Schulbefreiung beantragt zu haben. Die Schule bestätigte dies.

Momentan sind laut Kultusministerium keine Schulferien in Baden-Württemberg. Eine Mitteilung ergeht nun an das zuständige Schulamt in Baden-Württemberg.

