Drei Männer wegen einer Kuh vor Gericht: „Ich bin erschrocken, als ich die Bilder gesehen habe“

Es tue ihm „wahnsinnig leid“, sagt einer der Angeklagten, nachdem er Fotos einer Kuh gesehen hat. Wegen dieses Tieres mussten sich die Männer verantworten.

27.06.2023 | Stand: 15:24 Uhr

Drei Männer, einer davon aus dem Unterallgäu, mussten sich jetzt wegen einer Kuh vor dem Memminger Amtsgericht verantworten. Zwei von ihnen starteten mit einer Version der Ereignisse in die Verhandlung, die sie nach erdrückender Beweislast später änderten. Was ihnen vorgeworfen wurde, sagte Staatsanwalt Dr. Michael Bachmann: Es ging um ein Rind, das in einem sehr schlechten Zustand gewesen sein soll und im Dezember 2020 getötet werden musste. Es soll hochgradig lahm, stark abgemagert und dehydriert gewesen sein.

Klauen "hochgradig verformt"

Ein Gutachten des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit listet weitere Details auf: Die Klauen sollen nicht ausreichend gepflegt und dadurch „hochgradig verformt“ gewesen sein, wodurch die Kuh nicht richtig stehen konnte. Der Euter soll entzündet und vereitert gewesen sein. Der nach oben gewölbte Rücken und das angespannte Gesicht seien weitere Hinweise gewesen, dass es der Kuh nicht gut ging.

Zum Schlachthof gebracht - ein Missverständnis?

Statt sie behandeln oder einschläfern zu lassen, habe sie Angeklagter Nummer eins, der einen Milchviehbetrieb leitet, an den zweiten Angeklagten verkauft, einen damaligen Viehhandelskaufmann. Der gab sie einen Tag später an den dritten Angeklagten weiter, einen ehemaligen Vieh- und Fleischkaufmann. Dort habe er sie mästen lassen wollen, sagte der zweite Angeklagte. Stattdessen aber brachte sie der dritte Angeklagte erneut einen Tag später zum Schlachthof. Das müsse wohl ein Missverständnis gewesen sein, sagte der zweite Beschuldigte. Im Schlachthof wurden Tierärzte auf den Zustand des Tieres aufmerksam. Der Vorwurf des Staatsanwaltes lautete also, dass keiner der Männer das Rind ausreichend versorgen ließ. Stattdessen hatte es drei Mal in einen Transporter steigen müssen, was ihm zusätzlich Schmerzen verursacht habe. Lesen Sie auch: Tierskandal-Prozess: Verurteilte Landwirte legen Revision ein

Von Natur aus magerer als andere Kühe?

Die Männer wollten nichts davon mitbekommen haben, wie sie zu Beginn sagten. Das Rind habe selbstständig alle Transporter bestiegen und verlassen. Abgemagert sei es auch nicht gewesen, sondern habe generell dazu geneigt, magerer zu sein als andere Kühe. Richter Nicolai Braun zeigte Fotos des Tieres, die kurz vor dem Tod im Schlachthof erstellt worden sind. Ein Tierarzt erklärte, was da zu sehen ist: ein Rind, das schon einige Zeit erheblich gelitten und erhebliche Schmerzen gehabt haben muss. Lesen Sie auch: Nach dem Urteil im Tierskandal: „Den Berufsstand in Misskredit gebracht“

"Es tut mir wahnsinnig leid"

„Es tut mir wahnsinnig leid, ich bin erschrocken, als ich die Bilder gesehen habe“, sagte der ehemalige Halter. Auch der zweite Angeklagte sieht sein Fehlverhalten ein: „Da muss man nicht ’rum diskutieren, das war ein Fehler und fertig.“ Nur der dritte Angeklagte bleibt dabei: Die Kuh sei transportfähig gewesen. Angeklagter eins und zwei müssen je eine Strafe von 800 Euro zahlen. Hätten sie am Ende nicht gestanden, wären die Strafen höher gewesen, sagte der Staatsanwalt. Angeklagter drei muss 1800 Euro zahlen. Er hatte weder sein Einkommen noch seine Miethöhe preisgeben wollen, deshalb schätzte das Gericht beides.