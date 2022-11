Versuchter Diebstahl auf Einkaufsstraße in Memmingen

Ein Mann versucht in Memmingen Kleidung aus einem Geschäft mitgehen zu lassen - vergeblich. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

17.11.2022 | Stand: 13:13 Uhr

Am Mittwochmittag hat es in der Memminger Innenstadt einen versuchten Diebstahl gegeben. Laut Polizei versuchte ein Mann Kleidung aus einem Bekleidungsgeschäft auf der Kramerstraße in Memmingen mitgehen zu lassen. Dazu soll Unbekannte eine selbst mitgebrachte Einkaufstüte verwendet haben, die er mit Kleidung voll packte. Mit der voll bepackten Tasche soll sich der Mann auf den Weg zum Ausgang gemacht haben, als die Diebstahlsicherung anschlug. Der Dieb lies daraufhin die Tasche mitsamt dem Diebesgut fallen und flüchtete in Richtung Weinmarkt.

