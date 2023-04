Zweiter Tatverdächtiger in versuchtem Totschlag im Unterallgäu gefasst

Zwei Männer traktieren einen 42-Jährigen in Krumbach mit einem Metallrohr. Einer wird gefasst, der andere taucht unter. Ihn findet die Polizei im Unterallgäu.

05.04.2023 | Stand: 16:19 Uhr

Mit einem Metallrohr und anderen Schlagwerkzeugen schlugen sie auf ihr Opfer ein - nun hat die Polizei auch den zweiten Tatverdächtigen im Falle des versuchten Totschlags in Krumbach gefasst. Wie die Beamten mitteilen hatte sich der 28-Jährige in einer Wohnung von zwei Bekannten im Landkreis Unterallgäu versteckt.

Die Beamten nahmen den Mann widerstandslos fest und führten ihn am Mittwoch einer Ermittlungsrichterin in Memmingen vor. Auf Entscheidung der Richterin sitzt der Mann nun in Untersuchungshaft.

Versuchter Totschlag in Krumbach - Was ist passiert?

In Krumbach war es am Abend des 30. März zu einem Streit zwischen drei Männern gekommen. Zwei 25 und 28 Jahre alte Männer griffen einen 42-Jährigen an. Die untereinander befreundeten Angreifer schlugen unter anderem mit einem Metallrohr auf das Opfer ein, das später mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Ein 22-jähriger Begleiter des Opfers konnte während der Auseinandersetzung den Notruf alarmieren. Jedoch flüchteten beide Täter vor Eintreffen der Polizei. Der 25-Jährige wurde nur wenige Stunden nach der Tat bei der anschließend eingeleiteten Fahndung im Stadtgebiet gefunden und vorläufig festgenommen. Sein 28-jähriger Kollege tauchte vorerst unter.

Gegen die beiden Männer wird wegen ersuchten Totschlags ermittelt. Gegen die 26-jährige Frau und den gleichaltrigen Mann, die dem 28-jährigen Tatverdächtigen Unterschlupf gewährten wird nun wegen des Verdachts auf versuchte Strafvereitelung ermittelt. Die Ermittlungen zum versuchten Totschlag laufen derzeit noch. Darin soll vor allem der Auslöser für den Streit gesucht werden, sowie der Grund für die gewalttätige Eskalation.