Verwandt mit Johannes Kepler - Eine Verbindung in die Vergangenheit

Der Ottobeurer Benediktinerabt Johannes Schaber blickt zurück auf seine Vorfahren. Einer davon ist Astronom Johannes Kepler, der vor 450 Jahren geboren wurde.

Ahnenforschung kann spannende Erkenntnisse zu Tage fördern. Und möglicherweise bekommt man ganz neue Perspektiven auf die persönliche Entwicklung. Ist der inbrünstige Gesang unter der Dusche beseelt vom Erbe eines großen Komponisten? Oder sind die tiefgründigen Gedanken kurz vor dem Einschlafen auf eine philosophische Ader zurückzuführen?

Der Ottobeurer Benediktinerabt Johannes Schaber hat zumindest auf die Frage nach seinen Vorfahren eine Antwort gefunden: Vierzehn Generationen liegen zwischen ihm und seinem Ur-Onkel, dem Astronomen Johannes Kepler.

„Im Esszimmer meiner Eltern hängen die Wappen der Herkunftsfamilien meines Vaters Willi: Familie Keppler und Familie Schaber.“ Und auf der Rückseite des Keppler-Wappens werden einige Vorfahren dieser Familie aufgelistet. Darunter auch Johannes Kepler und der Bischof Paul Wilhelm von Keppler.

Nicht verzeichnet war allerdings der Verwandtschaftsgrad mit dem Sternkundigen. „Dabei hat es mich schon als Jugendlichen brennend interessiert, wie ich mit Johannes Kepler verbunden bin“, sagt Abt Johannes Schaber. Vielleicht spürte der Geistliche nun den Forschungsdrang seines Vorfahren in sich, denn er machte sich auf die Suche nach seinen Ahnen. Das Internet habe ihm dabei neue Möglichkeiten eröffnet. „Ich war viel auf Portalen für Ahnenforschung unterwegs und habe die genealogische Reihe, also die Stammlinie meiner Familie, dort eingestellt.“ Schwierig sei es gewesen, aus über 30.000 Kep(p)lers die richtigen herauszufinden. Doch Johannes Kepler war nicht irgendwer: Am 27. Dezember 1571 in Weil der Stadt (Baden-Württemberg) geboren, wurde Kepler zum kaiserlichen Mathematiker, der unter anderem mit Galileo Galilei korrespondierte und die Theorie des heliozentrischen Weltbildes festigte.

Zudem verfasste der „Mathematikus“ 1608 das Horoskop für den späteren Generalissimus Wallenstein. In diesem zeichnete er ein präzises Bild von der Zukunft des Feldherrn und seinem Charakter: Er sei ein unbarmherziger Machtmensch und werde eine außergewöhnliche Karriere machen. Sogar das Todesjahr des Generals, 1634, sagte der Astronom voraus.

Keplers wissbegieriger Nachfahre Abt Johannes Schaber ist nicht der erste, der sich mit Familienforschung auseinandersetzt: „Der Onkel meines Vaters hat 1931 bereits ein Buch über unsere Geschichte geschrieben.“ Und der Astronom selbst habe Hinweise auf seine Familie hinterlassen. Er schrieb Schaber zufolge Horoskope über seine Verwandten und Vorfahren, dadurch seien deren Namen bekannt.

Von einer tieferen Verbindung zu seinem 13-mal-Ur-Onkel Johannes Kepler spürt Abt Schaber aber wenig. „Ich schaue mir gerne die Sterne an“, sagt er, daher teilen die beiden – abgesehen von ihrem Vornamen – zumindest die Faszination für Himmelskörper. Viel mehr Ähnlichkeiten kann er aber nicht mit seinem Ahn entdecken. „Leider habe ich sein mathematisches Genie nicht geerbt“, bedauert Johannes Schaber. Das Interesse für Theologie teilt er dafür mit einem anderen Vorfahren: seinem fünf-mal-Ur-Onkel Paul Wilhelm von Keppler, der im 19. Jahrhundert katholischer Theologe und Bischof von Rottenburg war.

