Vesperkirche in Memmingen: Landesbischof und besondere Engel packen mit an

Heinrich Bedford-Strohm, Oberhaupt der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern, und die „Barber Angels“ beteiligen sich an der Aktion. Was noch geplant ist.

13.03.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Professor Heinrich Bedford-Strohm bahnt sich durch die bestuhlten Tischreihen der Vesperkirche seinen Weg Richtung Altarraum. Immer wieder wird das Oberhaupt der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern dabei von Gästen aufgehalten. Bereitwillig schüttelt er Hände und schreibt persönliche Widmungen in mitgebrachte Bücher. Gemeinsam mit Dekan Christoph Schieder und Pfarrer Holger Scheu hält er den Gottesdienst am zweiten Sonntag der Vesperkirche, die am 19. März endet. Der bekannte Theologe, der in Memmingen-Buxach aufwuchs, ist an diesem Tag nicht nur für die geistige Nahrung zuständig.

Landesbischof Bedford-Strohm: "Ich freue mich über das Miteinander in der Memminger Kirche"

Vesperkirchen seien in der heutigen Zeit wichtiger denn je, betont Bedford-Strohm in seiner Predigt: „Gerade in so schwierigen Zeiten brauchen wir Räume der Begegnung und Orte des Miteinanders, an denen wir Erfahrung der Gemeinschaft machen – über das Miteinander hier in der Memminger Kirche freue ich mich besonders.“ Vesperkirchen bieten laut Landesbischof weit mehr als ein warmes Mittagessen, das sich jede und jeder leisten kann. „Sie können Menschen neuen Mut geben, die einsam sind oder die angesichts all der Krisen an Gott und der Welt zu verzweifeln drohen“, so der Theologe. Vesperkirchen wollen Lebensfreude spenden und Wärme weitergeben.

Bei der Vesperkirche reihte sich Landesbischof Professor Heinrich Bedford-Strohm bei den Helfern ein und gab Essen aus. Bild: Dunja Schütterle

Letzteres ist der Leitgedanke der Memminger Vesperkirche, die Menschen in der kalten Jahreszeit einlädt, damit sie Wärme in Form von Teilhabe an Leib und Seele erfahren. „Es ist kein Zufall, dass zu den stärksten Momenten der Erfahrung der Menschen mit Jesus die Momente gehören, in denen er Tischgemeinschaften mit ihnen hatte“, erklärt Bedford-Strohm den theologischen Hintergrund des christlich-diakonischen Projekts. Nach dem Gottesdienst zieht er sich die Vesperkirchen-Schürze über seine Amtstracht. Neben weiteren Helfenden steht er in der Reihe – um Steaks mit Nudeln in Paprikasoße auszugeben.

"Barber Angels" sind zum zweiten Mal bei der Aktion in Memmingen dabei

Während der Landesbischof Essen auf Teller schöpft, wird es im CVJM-Haus neben der Kirche haarig. Die Vesperkirche bietet auch ein kulturelles und soziales Rahmenprogramm. Zum zweiten Mal sind die gemeinnützigen Friseure der „Barber Angels“ dabei. Sieben Angels schneiden Haare und kürzen Bärte. Die karitativ tätige Vereinigung, die Claus Niedermaier aus Babenhausen 2016 gründete, umfasst verschiedene Chapter, die sich weltweit organisieren. Chrissy Eberle aus Nesselwang ist in ihrer freien Zeit deutschlandweit mit den Engeln unterwegs. „Meinen ersten Einsatz hatte ich 2019 in Berlin-Pankow. Dort haben wir Menschen, die auf der Straße leben, die Haare geschnitten.“

Vor ihr auf dem Stuhl hat gerade Manfred Rudnart aus Memmingen Platz genommen. „Normalerweise versuche ich immer, mir selbst die Haare zu schneiden – was oft nicht ganz so gut klappt“, gibt er schmunzelnd zu. Einen radikalen Schnitt wünscht sich Christine Bilga. Ihre schulterlangen Haare sollen nur noch bis zum Kinn reichen. Das sagt sie Tina Staber, die in Memmingen die einzige Friseurin ist, die den „Barber Angels“ angehört. 84 Menschen machen die Angels mit ihrem Handwerk glücklich. Unter ihnen ist auch der Landesbischof, der sich nach der Essensausgabe von den besonderen Engeln die Haare schneiden ließ.

Zweite Woche bei der Vesperkirche: Tag für Familien und Kino in der Christuskirche

In der zweiten Woche gibt es neben dem täglichen Mittagessen ab 11.30 Uhr einen Tag für Familien: Am Freitag, 17. März, um 15.30 Uhr kommt die Märchenerzählerin. Samstag ab 19 Uhr gibt es Allgäuer Schmankerln, ab 20 Uhr läuft der Film „Im Berg dahuim“, danach sprechen der Filmemacher und die Schirmherrin, Extrem-Bergsteigerin Julia E. Schultz, über ihre Liebe zu den Bergen.

Näheres zum Programm ist auf der Homepage der Vesperkirche zu erfahren.