Vesperkirche in Memmingen findet 2022 wieder statt

Bei dem Projekt sollen wieder Menschen aus unterschiedlichen Lebensbereichen zu einer Tischgemeinschaft werden. Das Motto lautet: "Ein Stück Zuhause"

22.10.2021 | Stand: 10:34 Uhr

„Die Jahre 2020 und 2021 haben uns alle vor große Herausforderungen gestellt - im Beruf, innerhalb der Familie, zwischen den Generationen und im gesellschaftlichen Miteinander. Umso mehr freuen wir uns, dass wir bekannt geben können, dass die Vesperkirche nächstes Jahr wieder in der Christuskirche stattfinden kann. Dieses Mal unter dem Motto „Ein Stück Zuhause“: Das betonen die Träger der zweiten Vesperkirche in Memmingen, die Dekane Christoph und Claudia Schieder, Pfarrer der Christuskirche Holger Scheu sowie Diakonie-Vorstand Stefan Gutermann in einer Pressemitteilung.

Memminger Vesperkirche: "Jede und jeder is(s)t hier richtig"

Auch 2022 gilt demnach wieder: „Jede und jeder is(s)t hier richtig“, unabhängig von Religion, Alter, Herkunft oder Geldbeutel. Die Vesperkirche will Menschen aus unterschiedlichen Lebensbereichen und Kontexten zusammenbringen und sie zu einer bunten Tischgemeinschaft werden lassen.

Kirchenprojekt: Details folgen in den kommenden Monaten

„Da aktuell noch nicht absehbar ist, wie sich die Lage bis Mitte März entwickelt, werden Details über den Ablauf und die Angebote in den kommenden Monaten bekannt gegeben“, erklärt Manuela Walcher, die auch 2022 mit der Projektorganisation der Vesperkirche betraut ist. Auch 2022 wird die Arbeit der Organisatoren durch ein Team aus Ehrenamtlichen gestützt. „Gott sei Dank tragen so viele Menschen die Vesperkirche im Herzen mit. Mit ihrer Hilfe können wir auch in diesen Zeiten das Gefühl der Solidarität und Gemeinschaft weiterleben lassen“, sagt Diakonin Sabrina Schade, ihres Zeichens Beauftragte für die ehrenamtlich Mitarbeitenden.

Schirmherrin ist die Memmingerin Julia E. Schultz

Gemäß dem Motto „Ein Stück Zuhause“ ist die Schirmherrin der Vesperkirche 2022 gebürtige Memmingerin – ihre Heimat ist gefühlt die ganze Welt. Julia E. Schultz besuchte schon jeden Kontinent, schipperte über alle Weltmeere und bezwang zahlreiche Berggipfel. „Auch während einer Reise kann man in der Fremde ein Stück Zuhause finden. Für mich sind es mein Tagebuch und meine gestrickten Ringelsocken. Es dauert für mich in der Tat nicht lange, irgendwo in einem Zelt ein Stück Zuhause zu finden, aber ich vergesse nie, wo ich herkomme und freue mich immer auf mein Zuhause im Allgäu“, betont Schulz.

Die Vesperkirche wird auch 2022 ausschließlich durch Spenden finanziert. Deshalb freut sich das Vesperkirchenteam über alle Spenden, die es ihnen ermöglichen, ihr Projekt auch unter den schwierigen Bedingungen durchzuführen.

