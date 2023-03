9000 Essen ausgegeben: So brachte die Memminger Vesperkirche 2023 Menschen zusammen

Die Memminger Vesperkirche 2023 ist zu Ende. An Spitzentagen wurden 700 Essen ausgegeben - 9000 waren es insgesamt. Der Termin für 2024 steht bereits fest.

22.03.2023 | Stand: 12:06 Uhr

An den Spitzentagen wurden 700 Essen ausgegeben. Insgesamt waren es in den vergangenen zwei Wochen 9000 Essen. 300 ehrenamtliche Helfer haben mit den Hauptamtlichen dafür gesorgt, dass bei der Vesperkirche in Memmingen alles rund läuft. Nun ist sie beendet. 9000 Essen, das ist mehr als das Doppelte als vergangenes Jahr: Weil es da wegen Corona eine abgespeckte Version gegeben hatte, war die Zahl der Essen mit 4300 wesentlich geringer als dieses Mal.

Aber: „Das eine ist die großartige Zahl an Besuchern und Helfern“, sagt Christoph Schieder, der mit seiner Frau das Dekanat Memmingen leitet. Das Dekanat ist zusammen mit der Diakonie Allgäu und der Christuskirche Träger der Vesperkirche. Noch wichtiger als die Zahlen seien aber die Begegnungen der Menschen gewesen. „Es war uns wichtig, nicht die Masse abzufertigen, sondern mit jedem einzelnen ins Gespräch zu kommen, jeden einzelnen willkommen zu heißen“, sagt Schieder. Die Unterhaltungen, die Begegnungen, „das ist für mich der Grund, das Ganze zu machen“. Lesen Sie auch: Vesperkirche 2023 in Memmingen: Landesbischof und besondere Engel packten mit an

Vesperkirche 2023 Memmingen: Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftskreisen

Das Ziel sei erreicht worden: Menschen aus unterschiedlichen Gesellschaftskreisen zusammenzubringen. „Menschen mit unterschiedlichem Glauben, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Kontoständen.“ Und auch aus mehreren Generationen. Ebenso bei den Helfern: Die jüngsten Helfer seien zwölf, 13 Jahre alt gewesen, der älteste 94. Es seien Mitglieder der evangelischen Kirche da gewesen, der katholischen, von Freikirchen, auch Menschen ohne Konfession. „Das alles hat dem besonderen Geist der Vesperkirche zum Leben verholfen.“

Jede Mahlzeit kostete einen Euro, es durfte aber als Spende mehr gegeben werden. Die kulturellen Veranstaltungen waren kostenlos, aber auch hier konnte gespendet werden. So kamen laut Schieder 40.000 Euro zusammen. Damit seien etwa zwei Drittel der Kosten gedeckt. Doch es gab noch weitere Spenden. Insgesamt werden so am Ende alle Ausgaben aufgefangen werden können, glaubt der Dekan. Lesen Sie auch: Besteck-Klappern statt Orgelmusik: Die Vesperkirche 2023 in Memmingen verbindet

Vesperkirche 2024: Termin steht fest

Soll es nächstes Jahr wieder eine Vesperkirche geben? „Auf jeden Fall. Neben einer gewissen Müdigkeit, die nach zwei Wochen da ist, haben wir Lust auf Vesperkirche 2024.“ Sie werde voraussichtlich am 25. Februar eröffnet werden und wieder zwei Wochen laufen. Einige Veränderungen werde es vielleicht geben: Im Mai werde während eines Treffens darüber gesprochen, was in diesem Jahr gut gelaufen und was verbesserungswürdig ist. Doch insgesamt hatten „wir eine Super-Organisation. Die Struktur hat super funktioniert. Es lief wirklich wie am Schnürchen“, sagt Christoph Schieder.