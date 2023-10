Vesperkirche Memmingen geht 2024 wieder an den Start

Mit dem Motto „Mut machen“ wollen die Organisatoren einladen. Schirmherr ist Extremkletterer Alexander Huber. Das Datum für die Aktionswochen steht schon fest.

04.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die Vesperkirche findet 2024 wieder statt. 15 Tage lang, vom 3 bis 17. März, verwandelt sich die evangelische Christuskirche in Memmingens Osten dann wieder in einen großen Speisesaal, in dem das Leben mit Gastfreundschaft, dem Miteinander bei Tisch und Gesprächen gefeiert wird.

In Memmingen ist "jeder willkommen"

„Jeder ist willkommen, egal in welcher Lebenssituation oder Lebensverhältnissen sich jemand befindet. Es werden keine Unterschiede gemacht“, betonen der Pfarrer der Christuskirche, Holger Scheu, und Diakonie-Vorstand Stefan Gutermann. Alle fänden in der Vesperkirche ihren Platz, weil deren Grundsatz lautet: „Jeder is(s)t hier richtig!“ Das Motto der Vesperkirche 2024 ist „Mut machen“.

Die Träger der Vesperkirche – das Dekanat Memmingen, die Christuskirche und die Diakonie Allgäu – bedienen dazu ein Bild: "Wir alle müssen mal raus(fahren), runter(kommen) von der Hochgeschwindigkeitsbahn Alltag, verschnaufen. Und dann Ausfahrt nächste Tankstelle". Die Dekane Christoph und Claudia Schieder ergänzen: „Tankstellen sind irgendwie das moderne Lazarett der Straße für all die Gestrandeten im Alltag. Ein Alltag des immer höher, schneller, weiter und optimierter.“

Und Manuela Walcher, die für die Diakonie das Projekt Vesperkirche betreut, meint dazu: „Vesperkirche ist eine Art Tankstelle oder Raststätte an den Autobahnen wie auch den Nebenstrecken des Lebens. Hier stillen Menschen ihren oft unbewussten Hunger oder die Sehnsucht nach Kontakt, nach Begegnung, nach einem freundlichen Wort.“ Die Vesperkirche verstehe sich somit als Auftank-Stelle als Brennstoffzelle für das Leben. Und Mut sei eine Zutat, die jeder von uns brauche, um gesund zu bleiben oder um es wieder zu werden.

Extremkletterer Alexander Huber ist Schirmherr der Vesperkirche

Schirmherr der Vesperkirche 2024 ist Extremkletterer Alexander Huber. „Wir alle brauchen doch diesen Mut, eigentlich täglich, in allen möglichen wie scheinbar unmöglichen Lebenslagen. Mut, den ersten Schritt zu tun. Mut, aufeinander zuzugehen, Mut Neues zu wagen, gerade dann, wenn eine Lage aussichtslos scheint“, sagt er. Es geht darum, ungeahnte Kräfte, Visionen und Zugkraft bei sich selbst und anderen zu mobilisieren. Stichwort „Psychische Gesundheit“ – ein Thema, wofür die Vesperkirche sensibilisieren möchte.

Die Säulen der Vesperkirche in Memmingen

Die Säulen der Vesperkirche sind: Ein warmes Essen, wofür man gibt, was man kann, ein Vesperpaket, Gemeinschaft, ein Kultur- und Themenangebot sowie Seelsorge und offene Beratungsangebote. Dazu tragen rund 350 Ehrenamtliche bei, aber ebenso die Barber Angels mit kostenlosen Haarschnitten. Eine Tanzveranstaltung im Kaminwerk gibt am 3. März den Auftakt. Die Vesperkirche wird ausschließlich durch Spenden finanziert, die Veranstalter freuen sich über jedwede Unterstützung.