Vesperkirche startet in Memmingen

Das Projekt will Gegenpol zu Isolation und Ausgrenzung sein, will alle Menschen wertschätzend willkommen heißen. Was angeboten wird.

05.03.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Die Christuskirche verwandelt sich in eine Vesperkirche: Am Sonntag, 5. März, werden der evangelische Dekan Christoph Schieder und der Hausherr der Christuskirche, Pfarrer Holger Scheu, die Vesperkirche mit einem Gottesdienst ab 9.30 Uhr eröffnen.

Menschen an einen Tisch in Memmingen bringen

„Ich hoffe, dass die Vesperkirche viele unterschiedliche Menschen an einem Tisch zusammenbringt, sie miteinander ins Gespräch kommen und sich an einer Gemeinschaft freuen können, die Grenzen überwindet. Dafür schafft die Vesperkirche den perfekten Raum“, sagt Schieder und Stefan Gutermann von der Diakonie Allgäu fügt weiter an: „Ich hoffe, dass so alte Freundschaften wieder aufleben und neue entstehen“.

Erste Vesperkirche in Memmingen vor drei Jahren

Memmingens erste Vesperkirche liegt drei Jahre zurück. Anfang Februar 2020 konnte sie noch stattfinden, einen Monat später kam Corona. Im vergangenen Jahr gab es ein Essensangebot zum Mitnehmen.

Wo findet die Vesperkirche in Memmingen statt?

In der Schweitzer Straße, eingebettet zwischen Häusern, ragt der spitz-zulaufende Kirchturm in den Himmel, dort wo bis 19. März die Vesperkirche stattfindet. Nicht immer gleich auf den ersten Blick sind auch Sorgen, Einsamkeit oder finanzielle Nöte vieler Menschen erkennbar. Das Projekt will dazu einen Gegenpol zur Isolation und Ausgrenzung darstellen und alle Menschen wertschätzend willkommen heißen.

Zusätzliches Angebot in diesem Jahr

„In diesem Jahr bieten wir noch zusätzlich ein Angebot zum Mitnehmen an. Für alle, denen die Mittagspause zu kurz ist“, erklärt Organisationsleiterin Manuela Walcher von der Diakonie. Ab 11.30 Uhr gibt es täglich ein warmes Mittagessen (sonntags ab 11 Uhr), das für einen symbolischen Preis von einem Euro angeboten wird – wer mehr geben kann, spendet. Umrahmt wird das rein aus Spenden finanzierte Projekt von einem Kulturprogramm und von Serviceangeboten.

Ein Vesperkirchentag endet um 16 Uhr mit einer Andacht. Die Träger aus dem Dekanat, der Diakonie Allgäu und der Christuskirche rechnen aufgrund gestiegener Preise schon jetzt mit einem erhöhten Zulauf und mit mehr Kosten. Das Projekt ist nur durch Solidarität und Spenden möglich, wie die Träger betonen.

www.vesperkirche-memmingen.de