Lkw-Fahrer übersieht Frau mit Fahrrad auf dem Radweg

Unfälle mit verletzten Verkehrsteilnehmern in Memmingen und bei Bad Grönenbach beschäftigten gestern die Polizei. Auch ein 17-Jähriger wurde verletzt.

12.10.2023 | Stand: 13:18 Uhr

Die Polizeiinspektion Memmingen nahm am gestrigen Mittwoch, 11. Oktober 2023, zwei Verkehrsunfälle auf, bei denen Personen verletzt wurden.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 13.35 Uhr in Memmingen. Ein 57-jähriger Fahrer bog mit seinem Lkw von einem Firmengelände kommend nach rechts auf die Dr.-Karl-Lenz-Straße ein. Bei diesem Manöver übersah er nach Polizeiangaben eine auf dem Fahrradweg stehende Frau mit Fahrrad, die wartend den Lkw vorbeifahren lassen wollte. Die Frau geriet dabei unter den Lkw.

Durch den Unfall zog sich die Frau mittelschwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Lkw-Fahrer hatte keinen festen Wohnsitz in Deutschland und musste so nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft einen Zustellungsbevollmächtigten benennen.

Frontalzusammenstoß bei Bad Grönenbach

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 17.50 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Bad Grönenbach und Rothmoos. Der 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftfahrzeuges fuhr von Bad Grönenbach kommend in Richtung Rothmoos. Auf dieser Strecke kam ihm ein Fahrer mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine entgegen. Dieser wich stark nach rechts aus - der Leichtkraftfahrzeugführer war jedoch derart mittig auf der Fahrbahn unterwegs, dass es zu einem frontalen Zusammenstoß kam.

Der 17-Jährige musste aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Gesamtschadenshöhe wird nach Polizeiangaben auf etwa 7000 Euro beziffert.