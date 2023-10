Viel Lob für die Wochen der Vielfalt in Memmingen

32 Aktionen sollten die Memminger miteinander ins Gespräch bringen. Rupert Reisinger, der die Idee zu der Aktion hatte, zieht ein Fazit.

11.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

„Überrascht war ich von der Fotoaktion der MeWo-Kunsthalle“, sagt Rupert Reisinger. „Da haben wir mit vielleicht 20 bis 30 Leuten gerechnet und am Ende standen 70 vor der Kamera.“ Bei der Aktion mit dem Titel „Gesichter der Stadt Memmingen“ konnte sich jeder, der wollte, ablichten lassen. Die MeWo-Kunsthalle stellte die Fotos vom 30. September bis zum 3. Oktober aus.

Das war nur eine der insgesamt 32 Aktionen zu den Wochen der Vielfalt in Memmingen. Die Veranstaltung fand dieses Jahr zum ersten Mal statt. Die Idee kam von Rupert Reisinger, der als Stadtrat in Memmingen für das Thema Integration verantwortlich ist. „Das Ziel war, dass Menschen ins Gespräch kommen und Kontakte knüpfen“, sagt er. Ob das gelungen ist? „Absolut“, findet Reisinger, „es hat mich sehr gefreut, bei den Wochen der Vielfalt so viele Leute zu treffen, die sich einbringen wollen.“

Kino, Vorträge, Straßenfest – Insgesamt gab es 32 Aktionen.

Schon zur Eröffnung kamen fast 200 Menschen und verkündeten bei der Martinskirche den Friedensgruß in verschiedenen Sprachen. Auf dem Programm standen unter anderem auch eine Kinovorstellung, mehrere Vorträge und ein Straßenfest.

„Ich selbst fand das brasilianische Oktoberfest toll“, sagt Reisinger. Obwohl er nur kurz hatte bleiben wollen, tanzte er am Ende vier Stunden lang zu Samba-Rythmen.

„Sehr interessant war auch der Vortrag über ein FairTrade-Projekt in Nepal.“ Dabei sprach Geschäftsführer Milan Bhattarai darüber, wie durch fairen Handel bessere Lebensbedingungen geschaffen und Fluchtursachen bekämpft werden können.

Die Wochen der Vielfalt sollen nächstes Jahr wieder stattfinden.

Alles in allem sieht Rupert Reisinger die Aktion als vollen Erfolg. Die Veranstaltungen seien gut besucht gewesen und die Rückmeldungen, die er bekommen habe, wären durchweg positiv. „Alle Organisatoren wollen, dass die Wochen der Vielfalt nächstes Jahr wieder stattfinden und es haben mich sogar schon mehrere angesprochen, die diesmal nicht dabei waren, aber nächstes Jahr gerne mitmachen würden“, sagt er. Im Januar wird schon die Ausschreibung für 2024 beginnen.