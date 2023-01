Vier Erkheimer bei der Dart-Weltmeisterschaft

Die jungen Männer verkleiden sich im „Ally Pally“ in London als Hühner und Metzger. Welche verrückten Dinge sie vor Ort erlebt haben – auch mit „Gaga“ Clemens.

06.01.2023 | Stand: 14:30 Uhr

Jedes Jahr fliegen bei der Dart-Weltmeisterschaft (WM) in London die etwas mehr als 20 Gramm schweren Pfeile auf die bunte Scheibe ins Ziel. Dieses Spektakel im Alexandra Palace verfolgen mittlerweile viele Zuschauer im Fernsehen. Doch der eine oder andere wünscht sich sehnlich, einmal dort live dabei zu sein. Dieser Traum ist für die vier Erkheimer Philipp Harzenetter, Mark Steffen Huber sowie die Brüder Fabian und Tobias Denlöffel Wirklichkeit geworden.

Das Quartett war jetzt im „Ally Pally“ mit dabei, als der Deutsche Gabriel „Gaga“ Clemens gegen den auf dem ersten Platz der Darts-Weltrangliste „Order of Merit“ stehenden Gerwyn Price mit 5:1 gewann. Auf der nach Preisgeldern geführten Rangliste liegt der „German Giant“ auf Rang 25.

Die vier Erkheimer haben alle eine Dartscheibe im Keller

Die vier Erkheimer verbindet seit mehreren Jahren der Dartsport, und alle haben deshalb auch eine Dartscheibe zu Hause im Keller hängen. Philipp Harzenetter spielte vor der Corona-Zeit sogar vier Jahre im Erkheimer Dartverein „Straight Flash“.

Außerdem sind alle beim TV Erkheim in der Zweiten beziehungsweise Dritten Fußballmannschaft aktiv. Harzenetter ist zudem Vorsitzender der Erkheimer Musikkapelle und spielt das Flügelhorn. Als sie im Fernsehen die letztjährige WM verfolgten, sei bei ihnen der Gedanke aufgekommen, bei der WM 2022/23 live dabei zu sein, berichtet Mark Steffen. Noch am selben Tag kauften sie über das Internet Karten für ein Viertelfinale, die wegen der frühen Bestellung nicht gerade billig gewesen seien. „Dass wir dann auf ein Spiel mit einem deutschen Teilnehmer treffen sollten, war reiner Zufall“, sagt Harzenetter.

Den Flug und das Hotel buchten sie im September, die Anreise erfolgte an Silvester von Memmingerberg aus. Im Gepäck dabei waren ihre Kostüme. Am nächsten Tag verkleideten sie sich im Hotel vor der Abreise in das Ally Pally, das im Norden von London liegt. Harzenetter sollte eigentlich einen Metzger darstellen, doch habe ihm die Security beim Eintritt den Luftballon, der wie eine Art Säbel aussah, abgenommen. Deshalb könne man ihn auch als Koch deuten, meint er im Nachhinein lachend.

Die fußballbegeisterten Erkheimer besichtigen das Stadion von Tottenham Hotspur

Seine drei Freunde waren als Hühner kostümiert. Mit dem Bus fuhren sie als Fußballbegeisterte zuerst noch zum Stadion von Tottenham Hotspur, um es sich anzusehen. Dabei seien sie schon etwas kritisch beäugt worden, so Harzenetter. Jemand habe gefragt, ob sie schon Fasching feiern würden. Kurz vor der Saalöffnung um 18 Uhr trafen sie am Ally Pally ein. Als sie den 3200 Besucher fassenden Saal betraten, seien sie alle sehr überrascht vom Geruch gewesen, sagt Mark Steffen.

Der Teppichboden habe stark nach Bier gerochen, viel schlimmer als in einem Bierzelt. Aber man gewöhne sich daran. Ihre reservierten Plätze befanden sich etwa zehn Meter vor der Bühne in der Mitte. Auf dem Tisch lagen einige Schilder, auf welche die Besucher sinnige oder auch unsinnige Sprüche schreiben konnten und sie dann immer wieder hochhielten, in der Hoffnung, von der Fernsehkamera aufgenommen zu werden. Mit ihrer Aufschrift „TVE und MKE“ schickten die Erkheimer Grüße an ihre Vereinskollegen zu Hause. Auf der Rückseite der Schilder stand die Zahl 180, die stets hochgehoben wurden, wenn der Caller langgezogen und halb singend die „One hundred and eighty“ verkündete. Beim „Walk on“, dem Einlauf, standen Philipp Harzenetter und Tobias Denlöffel direkt am Gang, den Clemens zum Song „Wonderwall“ von Oasis abschritt.

Philipp Harzenetter ruft: „Gaga, gutes Spiel!“

Er habe ihm seine Hand hingehalten, ihn abgeklatscht und „Gaga, gutes Spiel!“ zugerufen, sagt Harzenetter. Während des Spiels habe eine fantastische Stimmung geherrscht. Dazu hätten Stimmungslieder wie „Oh, wie ist das schön“ oder „Allee, Allee“ und Rufe „Oh, Gabriel Clemens“ beigetragen.

Das Spiel konnte man auf zwei sehr großen Bildschirmen auf der Bühne mitverfolgen. Als der Waliser Price beim Spielstand von 1:3 mit Kopfhörern auftrat und mit der Hand andeutete „Ich höre Euch nicht“, sei die Stimmung bei den Nichtdeutschen zugunsten von Clemens gekippt, meint Philipp Harzenetter. Am Tag nach dem Spiel waren für die Erkheimer Besuchergruppe Sightseeing und ein abendlicher Pubbesuch angesagt. Doch nicht für Mark Steffen Huber, denn dieser ergatterte durch Zufall noch eine Karte für das Spiel von Gabriel Clemens gegen Michael Smith, das er sich natürlich nicht entgehen ließ.

Das „Erlebnis Dart-WM“ war am Tag ihrer Rückkehr nach Deutschland noch nicht ganz zu Ende. Denn an diesem Tag fand das Finale zwischen Michael van Gerwen und Michael Smith statt. Dazu trafen sie sich am Nachmittag mit Freunden, um ein kleines Turnier zu spielen, so wie auch schon in den Jahren zuvor. Am Abend schauten sie sich dann das Finale an, das Smith deutlich mit 7:4 gegen van Gerwen gewann.

Die Fahrt nach London war für die Erkheimer ein „cooles Erlebnis“

Die Fahrt mit den Freunden nach London sei ein „cooles Erlebnis“ gewesen. Sie seien am Überlegen, in den nächsten Jahren eine weitere Dart-WM im Ally Pally zu besuchen, betont Philipp Harzenetter.