Vöhlin-Gymnasium Memmingen: Elternbeirat klagt über veraltete Computer

Elternbeirat: Die schlechte digitale Ausstattung wirkt sich negativ auf den Unterricht aus. Wie Oberbürgermeister Schilder auf die Kritik der Eltern reagiert.

22.02.2023 | Stand: 05:50 Uhr

Der Elternbeirat des Vöhlin-Gymnasiums in Memmingen kritisiert vehement die digitale Ausstattung der Schule. Demnach sei die Hard- und Software völlig veraltet, schreibt der Beirat in einem Brief an die Elternschaft der Schule. Darin ist zu lesen: „Wir wenden uns an Sie, weil wir besorgt sind, dass die völlig veraltete Ausstattung der Schule im digitalen Bereich zunehmend erhebliche Auswirkungen auf den Unterricht und den Lernerfolg hat.“ Die Schulleitung habe sich mit Unterstützung des Elternbeirats bereits mehrfach bei der Stadt als Schulträger für eine bessere digitale Ausstattung eingesetzt – allerdings vergeblich. Es entstehe letztlich der Eindruck, „dass die Stadt sie Schule hängen lässt“.

Laut den Elternvertretern ist die digitale Ausstattung am Vöhlin-Gymnasium im Wesentlichen aus dem Jahr 2015. Erst 2025 sei das Vöhlin für Neuinvestitionen wieder an der Reihe. Bis dahin würden zwei, drei digitale Generationen verstreichen. Nach Angaben des Beirats laufen 90 Rechner – „wenn sie denn laufen“ – noch auf dem Betriebssystem Windows 7, das nicht mehr sicher sei.

"Vergleichbare Schulen in Nachbarstätten von Memmingen sind digital besser ausgestattet"

Weiter heißt es in dem Brief an die Eltern: „Wir wissen, dass vergleichbare Schulen in Nachbarstädten auf einem viel besseren Stand sind.“ Gute und gut ausgestattete Schulen seien ein wichtiger Standortfaktor. Der Wettlauf um Lehrer drohe zunehmend verloren zu gehen, wenn Schulen schlecht ausgestattet seien. Ebenso der Wettlauf um Fachkräfte und deren Familien, die sich überlegen, nach Memmingen zu ziehen.

Was die Kosten für eine verbesserte digitale Ausstattung am Vöhlin anbelangt, wäre nach Einschätzung des Elternbeirats „nur ein winziger Bruchteil“ der städtischen Investitionen nötig, die für die grundlegende Renovierung des Strigel-Gymnasiums ausgegeben wurden. Gleiches gelte für die geplanten Ausgaben beim Bau eines neuen Freizeitbads. Zudem könnten hohe Einmalkosten durch „innovative Leasing-Möglichkeiten“ vermieden werden.

Vöhlin-Gymnasium soll 2025 neue digitale Ausstattung bekommen

Unsere Redaktion hat die Stadt mit den Vorwürfen des Elternbeirats konfrontieret und unter anderem folgende Stellungnahmen erhalten. Demnach hat der Stadtrat im Jahr 2019 einstimmig den „Masterplan Digitalisierung“ beschlossen, um dem Bedarf der 16 Memminger Schulen in Sachen Digitalisierung gerecht zu werden. Dieser Plan sehe „umfangreiche Digitalisierungsmaßnahmen“ vor. Dazu würden beispielsweise digitale Neuausstattungen und Cloud-Telefonie an allen Schulen zählen. Dieser Masterplan wird laut Verwaltung derzeit Schritt für Schritt umgesetzt. Da nicht alle 16 Schulen gleichzeitig umfassend ausgestattet werden könnten, gebe es einen festen Zeitplan. In diesem Jahr läuft die Digitalisierung des BBZ, 2024 die Digitalisierung der Sebastian-Lotzer-Realschule und 2025 soll das Vöhlin-Gymnasium eine komplette digitale Neuausstattung erhalten. Genaue Kosten würden noch nicht vorliegen. Man könne aber von einer hohen sechsstelligen Summe ausgehen.

Darüber hinaus wurde nach Angaben der Verwaltung am Vöhlin auch außerhalb des Masterplans reagiert. Im vergangenen Jahr seien beispielsweise ein neuer Aula-Beamer und ein Touch-Display für rund 10.000 Euro beschafft sowie flächendeckendes WLAN für etwa 50.000 Euro installiert worden.

Darüber hinaus seien mithilfe einer Förderung des Freistaats im Zuge der Corona-Pandemie digitale Geräte für den Unterricht und für Schüler zum Ausleihen beschafft worden. Ferner weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass defekte Computer repariert oder ausgetauscht würden. Dafür seien am Vöhlin zwischen 2020 und 2022 etwa 14.000 Euro ausgegeben worden.

OB Schilder: "Können nicht alles gleichzeitig machen"

Angesichts der Kritik des Elternbeirats sagt Oberbürgermeister Manfred Schilder auf Nachfrage unserer Redaktion: „Ich verstehe das Drängen des Elternbeirats. Es sollte aber nicht vergessen werden, dass in den vergangenen Jahren unabhängig vom Masterplan einiges in die digitale Ausstattung des Vöhlin-Gymnasiums investiert wurde.“ Die digitale Neuausstattung des Gymnasiums „aus einem Guss“ werde auf einstimmigen Beschluss des Stadtrats im Jahr 2025 erfolgen. „Wir haben als Sachaufwandsträger alle 16 Memminger Schulen gleichberechtigt im Blick und statten alle Schulen aus. Es geht nur nicht alles gleichzeitig“, betont der Rathauschef.

