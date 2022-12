Volleyball: Spielabsage in Bad Grönenbach

Die Landesliga-Frauen aus Bad Grönenbach nennen „gesundheitliche Gründe“. Zuletzt lief es für den Tabellenzweiten gut.

09.12.2022 | Stand: 15:54 Uhr

Kurzfristig abgesagt worden ist der Heimspieltag der Landesliga-Volleyballerinnen des TV Bad Grönenbach. Wie das Team nun mitteilte, müsse der Spieltag am Samstag „aus gesundheitlichen Gründen von unserer Seite abgesagt“ werden. Der Tabellenzweite hätte Tabellenführer TSV Obergünzburg und den FC Langweid (Fünfter) erwartet. Wann der Spieltag nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Bad Grönenbach gewinnt bei der SG Bad Tölz-Isar-Loisach mit 3:1

Zuletzt lief es für die Landesliga-Volleyballerinnen des TV Bad Grönenbach (TVBG) so: Sie haben zum Beginn der Rückrunde beim Tabellensechsten, der SG Bad Tölz-Isar-Loisach, mit 3:1 gewonnen und sind weiterhin Tabellenzweite. Zu Beginn des ersten Satzes hatten die Grönenbacher Frauen noch Schwierigkeiten, ihren Rhythmus zu finden. Doch dann zeigten sie ihr dynamisches Spiel. Mit starken Blocks gegen die geschickte Außenangreiferin aus Bad Tölz und mit den eigenen aufmerksamen Abwehrspielerinnen, unter anderem Melanie Betz und Mira Mestel, setzten sie ihre Gegnerinnen unter Druck.

Die Außenangreiferin aus Bad Tölz versuchte vergeblich, am Block vorbei Bälle zu versenken. Auch die Lob-Versuche scheiterten, sodass der erste Satz mit 25:16 aus Bad Grönenbacher Sicht endete. Auch im zweiten Satz zeigten sich die Frauen des TVBG in der Abwehr stark. Sie waren aber enttäuscht, dass sie ihre Angriffe nicht wie gewohnt geschickt platzieren konnten. Trotzdem entschieden sie den zweiten Satz mit 25:15 zu ihren Gunsten.

Die Frauen des TV Bad Grönenbach gehen verunsichert in den vierten Satz

Im dritten Satz blieben die Punkteserien der Bad Grönenbacher aus – und die Bad Tölzer Frauen holten während des Satzes auf. Eine Unkonzentriertheit aufseiten der Grönenbacher reichte daher den Bad Tölzer Frauen mit ihren starken Aufschlägen aus, um sich den Satz mit 25:15 zu sichern.

Etwas verunsichert, dennoch zielstrebig gingen die Grönenbacherinnen in den vierten Satz. Auch in diesem blieben die Frauen aus Bad Tölz nahe an der Punktezahl der Grönenbacher Damen und setzten diese nun mit geschickten Lobs und starken diagonalen Angriffen unter Druck.

Mit kühlem Kopf gewinnt Bad Grönenbach Punkt um Punkt

Als Einheit traten die Grönenbacherinnen den Bad Tölzer Frauen entgegen und kämpften um jeden Ball. Die Angriffe spielten sie variabler, doch die aufmerksamen Gegnerinnen wehrten trotzdem zahlreiche Angriffe erfolgreich ab. Mit kühlem Kopf spielten die Grönenbacher Frauen Punkt für Punkt und gewannen den letzten Durchgang mit 25:22. (mit ah)