Voltigieren: Natalie Aurbacher überzeugt auf ihrem Pferd Fidèle

Natalie Aurbacher vom Voltigier- und Reitverein Allgäu-Illertal qualifiziert sich für Deutsche Meisterschaft. Was sie im Training noch verbessern möchte.

Nachdem der Voltigier- und Reitverein Allgäu-Illertal (ehemals VRV Memmingen) dieses Jahr schon einen großen persönlichen Erfolg verzeichnen und sich an den Sichtungstrainings des Landeskaders in drei Prüfungen für die Bayerische Meisterschaft im Juli qualifizieren konnte, steht im September schon der nächste Höhepunkt an. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte hat sich mit Natalie Aurbacher eine Reiterin im Senioren-Einzelvoltigieren für die Deutschen Meisterschaften in Verden qualifiziert. Bei den Deutschen Junioren Meisterschaften war der Verein dagegen schon mehrfach vertreten.

Hervorragende Teamleistung

Nachdem der Pflichtdurchgang bei der Bayerischen Meisterschaft schon ordentlich verlaufen war, steigerte Aurbacher ihre Leistung dann in jeder Prüfung. Das Technik-Programm, das hohe turnerische Anforderungen an die Voltigiererinnen stellt, war bis auf ein paar Kleinigkeiten solide, mit der abschließenden Kür war Natalie Aurbacher dann sehr zufrieden. Auch ihr Pferd Fidèle und Longenführerin Stephanie Turnwald machten einen tollen Job. Fidèle galoppierte zuverlässig und konzentriert auf dem Wettkampfzirkel der großen Olympia-Reithalle in München-Riem und trug somit einen großen Teil zu Aurbachers Leistung bei.

Nachdem es bei äußerst starker Konkurrenz dennoch nicht für einen Platz auf dem Treppchen gereicht hatte, kam die Nominierung durch Landestrainer Alexander Hartl für alle sehr überraschend. Umso größer jedoch war die Freude. Aktuell feilt Aurbacher an den turnerischen und choreografischen Feinheiten. Stephanie Turwald und Christina Straßer trainieren Fidèle, um auch ihn bestmöglich auf die Anforderungen des mehrtägigen Turniers vorzubereiten. Alle Vereinsmitglieder drücken die Daumen für eine erfolgreiche Teilnahme.

Konstant am Ball geblieben

Darüber hinaus wurde das Senioren-Team als Reserve für die Deutschen Meisterschaften nominiert – ebenfalls zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Ob das Team tatsächlich an der Meisterschaft teilnehmen kann, stellt sich im September heraus. Allein die Nominierung ist jedoch schon ein großer Erfolg für die Trainerinnen und Voltigiererinnen, die die vergangenen zwei Jahre konstant am Ball geblieben sind und ihre Leistungen stetig verbessern konnten.

Für die Junioren war es das Debüt bei einer Bayerischen Meisterschaft. Auch sie zeigten ordentliche Vorstellungen, konnten ihre Training-Leistungen aber nicht vollends abrufen. Für sie heißt es ebenfalls, fleißig weiter zu trainieren, denn im Herbst steht schon die Schwäbische Meisterschaft an. Dort wird das Juniorteam als amtierender Schwäbischer Meister um einen Platz auf dem Treppchen kämpfen. Ebenso dürfen hier die weiteren Gruppen des Vereins endlich wieder in das Turniergeschehen miteingreifen.

