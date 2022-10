Voltigierer erstmals für Deutsche Meisterschaft qualifiziert

Großer Erfolg für den Voltigier- und Reitverein Illertal. Wann und wo die nationalen Titelkämpfe der Voltigierer stattfinden.

19.10.2022 | Stand: 15:37 Uhr

Der Voltigier- und Reitverein (VRV) Allgäu-Illertal darf zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte die bayerischen Farben beim Deutschen Voltigierpokal in der Prüfung der Doppelvoltigierer vertreten.

Vom 28. bis 30. Oktober messen sich die besten deutschen Voltigierer

Bereits zum 13. Mal findet der 2009 ins Leben gerufene Deutsche Voltigierpokal für M-Gruppen und Doppelvoltigierer statt – in diesem Jahr zum ersten Mal in Bayern. Austragungsort ist das „Bildungszentrum für Pferdehaltung & Reiten – Haupt- und Landgestüt Staatsgut Schwaiganger“. Vom 28. bis 30. Oktober kämpfen dort die besten Doppelvoltigierer Deutschlands um den Titel.

Nun stand die letzte Qualifikationsstation im Landesleistungszentrum in Vaterstetten auf dem Programm. Mit Platz drei und einer Wertnote von 6,653 Punkten sicherten sich Emma Schneider und Dominik Aurbacher vom VRV Allgäu-Illertal mit ihrer Longenführerin Stephanie Turnwald und ihrem Pferde „Fidèle“ eines der begehrten Tickets.

Junioren der Voltigierer aus dem Illertal ebenfalls erfolgreich

In Vaterstetten ebenfalls am Start war das Juniordoppel des Vereins, bestehend aus Mona Fischer und Adina Viessmann. Beide zeigten zum Saisonabschluss auf ihrem vierbeinigen Partner „Brave Heart“ ihre Saisonbestleistung und durften sich bei der Siegerehrung über den Erfolg in der Prüfung der Doppelvoltigierer der Junioren freuen.