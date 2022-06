Vom Freiheitspreis zur Drechselbank: Herbert Müller verabschiedet sich

Herbert Müller gibt Posten im Kuratorium „12 Bauernartikel – Memminger Freiheitspreis 1525“ ab. Seine Nachfolger stehen aber schon bereit.

02.06.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Herbert Müller trägt ein weißes Hemd, darüber ein beigefarbenes Sakko. Er lächelt, nimmt im Sitzungssaal des Rathauses Platz, blickt in die Runde. Der Vorsitzende und Sprecher des Kuratoriums „12 Bauernartikel – Memminger Freiheitspreis 1525“ hat zu einer außergewöhnlichen Sitzung eingeladen. Eine Sitzung, bei der er bekannt gibt: Er hört auf, gibt den Posten ab. Bei der Sitzung verkündet der 77-Jährige auch, wie glücklich er ist, die Dekane Claudia und Christoph Schieder als Nachfolger gefunden zu haben.

Was ist eigentlich das Kuratorium?

„Unter dem Kuratorium können sich viele nur wenig vorstellen“, sagt Müller. Er schaut auf die Anfänge zurück. „Mir wöllet frei sein“: Der Freiheitsbegriff der Zwölf Bauernartikel verbinde Freiheit mit sozialer Gerechtigkeit. Müller zieht die Verbindung zum Evangelium, denn dieses mache Menschen „frei“, sich für andere, für Schwächere einzusetzen. Die Zwölf Bauernartikel seien ein gutes Stück deutscher Geschichte. „Unbequem, aber wir können stolz auf sie sein“, so Müller. In den 60er Jahren war er bei einer szenischen Aufführung der Artikel einer Spielgruppe aus Altusried dabei. Er hatte zuvor noch nie etwas davon gehört.

Herbert Müller und seine Vision

Herbert Müller arbeitet sich in die Thematik ein. Es bewegte ihn, er spürte, welche Bedeutung diese Zwölf Bauernartikel für die Zukunft haben werden, welche „Verantwortung für Freiheit für uns daraus erwächst und welchen Schatz wir in unserer Stadt hüten“. Er habe überlegt, wie man dieser Verantwortung angemessen gerecht werden kann. Die Idee, einen Memminger Freiheitspreis auszuloben, entstand. Für diesen sollte aber „nicht einfach nur die Stadt ein Preisgeld ausschütten“. Vielmehr war Ziel, dass sich die Stadtgesellschaft mit dem Thema Freiheit befasst. Deswegen sollte kein Verein, sondern ein Forum geschaffen werden – offen, dem alle angehören können und das das Erbe der Zwölf Bauernartikel in den Vordergrund stellt: das Kuratorium.

Ideen mit Familie und Wegbegleitern diskutiert

Kritisch, offen und ehrlich hätte Müller diese Idee mit seiner Familie und allerlei Wegbegleitern wie Dr. Hans-Martin Steiger und Dr. Ivo Holzinger diskutiert. Ende 1998 reichte er seinen Vorschlag für den Freiheitspreis und seine Zielsetzung bei der Stadt ein. Im Jahr 1999 gab der Stadtrat grünes Licht. Von Beginn an übernahm die Familie von Fritz Brey die Finanzierung des Preises. Eine Jury entstand, die den Preisträger auswählt. Dieser Jury wird Herbert Müller bis zum Jubiläumsjahr 2025 (500-Jahr-Feier der Zwölf Bauernartikel) weiter angehören.

Dekane Claudia und Christoph Schieder treten Nachfolge an

Seine Nachfolge übernehmen nun die Dekane Claudia und Christoph Schieder. „Es ist das größte Glück, wenn man weiß, dass es in bester Weise weitergeht“, sagt Müller, denn „die Sache ist gut und lohnt sich“. Christoph Schieder: „Wir sitzen hier, weil Herbert Müller eine Vision hatte. Die Stärke der Zwölf Bauernartikel und des Freiheitspreises hat sich bei der jüngsten Verleihung gezeigt.“ Dafür gab es auch ein großes Lob von Oberbürgermeister Manfred Schilder.

Was macht Herbert Müller in der Freizeit?

Lesen Sie auch

Der besondere Dank des Preisträgers Heribert Prantl geht an die Großmutter Freiheitspreis in Memmingen

Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt Herbert Müller von seinen schönsten Momenten im Kuratorium: „Dass die Struktur, die ich mir ausgedacht habe und das Zusammenspiel von allen Seiten akzeptiert wurde. Der Erfolg hängt damit zusammen.“

Was er jetzt mit dem „Mehr an Freizeit“ anfängt? „Ich war von Beruf Kunsterzieher. Ich schnitze gerne und habe in meiner Ausbildung das Drechseln gelernt“, erzählt Herbert Müller und ergänzt: „Vor sechs Wochen habe ich mir eine Drechselmaschine gekauft. Malen und drechseln: Solche Dinge kommen jetzt“.

Lesen Sie auch:

Warum in der Memminger Mewo-Kunsthalle ein Wal gestrandet ist

Stadtfest in Memmingen geplant

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".