Vom Landkreis Unterallgäu gibt's Geld für das Hohe Schloss und viele Vereine

Der Landkreis Unterallgäu fördert Denkmalpflege, Jugendarbeit, Bildung und Kultur. Der zuständige Ausschuss vergibt Zuschüsse in Höhe von rund 321.000 Euro.

14.10.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Für die Denkmalpflege, die Jugendarbeit und die Erwachsenenbildung im Unterallgäu gibt es auch dieses Jahr wieder Geld vom Landkreis. Zudem unterstützt er das Musikprojekt „Arts in touch“ in Fellheim sowie das Festival der Nationen in Bad Wörishofen. Insgesamt vergab der Schul-, Kultur- und Sportausschuss des Unterallgäuer Kreistags nun 320.950 Euro Fördermittel. Kreiskämmerer Sebastian Seefried stellte die Zuschüsse vor.

Denkmalpflege: Auch heuer gibt es 100.000 Euro. Gefördert werden elf Bauvorhaben von Kirchenstiftungen, Kommunen und Privatpersonen. Die Mittel werden anhand einer Vorschlagsliste verteilt. Laut Kreisheimatpfleger Dr. Bernhard Niethammer sind die größten Vorhaben die Restaurierung des Hohen Schlosses in Bad Grönenbach und die Restaurierung des Fuggerschlosses in Boos. Für beide Baumaßnahmen gibt es in den kommenden drei Jahren jeweils 25.000 Euro.

Jugendarbeit: Die Nachwuchsarbeit der Sportvereine, Musiker, Schützen, Feuerwehren, Sänger und Kirchen bezuschusst der Kreis mit insgesamt 83.950 Euro. Bei den Sportvereinen sowie den Musikkapellen werden die Dachorganisationen gefördert, die wiederum die Vereine unterstützen. Die Verteilung orientiert sich an den Mitgliederzahlen. Der Bayerische Landessportverband, Kreis Unterallgäu-Memmingen, bekommt 40.000 Euro, die lokalen Bezirke des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds erhalten insgesamt 28.000 Euro. Zudem fördert der Kreis die Schützengaue, die Feuerwehren, den Unterallgäuer Sängerkreis, den Förderverein des Jugendhauses Waldmühle und die Regionalstelle für kirchliche Jugendarbeit.

Erwachsenenbildung: Dafür gibt es 107.000 Euro. Die Volkshochschulen im Unterallgäu erhalten einen Festbetrag von 85.000 Euro sowie Zuschüsse für die Bildungsberatung und für Integrationskurse. Unterstützt werden auch die Katholische Erwachsenenbildung, die Katholische Landvolkbewegung und das Evangelische Bildungswerk Memmingen.

Arts in touch: Das Musikprojekt unterstützt der Kreis mit 10.000 Euro. Die „Kultur zum Anfassen“ bietet der Verein Cultura in der Synagoge Fellheim an.