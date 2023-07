Von Naturlehrpfad bis Kanustrecke: Das ist für den Grünzug an der Memminger Ach geplant

Ein Ja zum Gesamtpaket für die Aufwertung des Gebiets zwischen Steinheim und Amendingen gibt’s vom Stadtrat. Warum bis zur Umsetzung noch viel Zeit vergeht.

28.06.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Ob für Spaziergänge, zum Radfahren oder zum Abschalten in der Natur: Der Grünzug entlang der Memminger Ach zwischen Amendingen und Steinheim ist beliebt. Zwei Drittel der Steinheimerinnen und Steinheimer zieht es in ihrer Freizeit dorthin. Das ergab eine Haushaltsbefragung im Rahmen der Vorbereitenden Untersuchungen zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept Memmingen 2030. Ein Großteil der Befragten wünscht sich aber mehr Aufenthaltsqualität in dem Gebiet. Ein Paket mit Maßnahmen, die Mensch und Natur zugute kommen sollen, stellte im Stadtratsplenum Aliena Döll vom Planungsbüro Lars Consult vor.

Pläne für das Gebiet an der Memminger Ach: Mensch und Natur sollen profitieren

Das Memminger Unternehmen hat das Gebiet untersucht und ein Konzept für die Aufwertung erarbeitet. „Für die Flächen westlich der Ach liegt der Fokus auf der Naherholung, die Bereiche im Osten sind mehr der Natur gewidmet“, erklärte Döll.

Grünzug zwischen Steinheim und Amendingen: Wichtig ist die Abstimmung mit Landwirten

Demnach sollen Memminger Ach und Haien- beziehungsweise Riedbach nicht mehr begradigt dahinfließen, sondern ähnlich wie früher in Schlingen und Bogen. Mit Rücksicht auf die Landwirte vor Ort liegt laut Döll ein Augenmerk darauf, möglichst wenig angrenzende landwirtschaftliche Fläche zu beanspruchen. Im Gewässer weichen sogenannte Abstürze, die für Wasserlebewesen bei Wanderungen kaum zu überwinden sind, einer naturnahen Umgestaltung des Bachbetts. Weil sich der Grünzug nach Dölls Worten in anderen Teilen als „ausgeräumte Ackerlandschaft“ zeigt, könnten stellenweise durch Hecken- und Gehölzpflanzungen vielfältigere Lebensräume für Tiere und Pflanzen entstehen. Viel hänge bei diesem Punkt von der Zusammenarbeit mit örtlichen Landwirten ab.

Konzept sieht Naturspielplatz, Trimm-Dich-Pfad und Zugänge zum Wasser vor

Aliena Döll skizzierte anhand der Schwerpunktbereiche Nord und Süd, was das Gebiet für Steinheimer und Amendinger künftig bieten kann. Im nördlichen Teil sollen auf Besucher, die sich an der Memminger Ach aufhalten wollen, entlang des westlich verlaufenden Fußwegs Sitzgelegenheiten und abgeflachte Stellen mit Zugang zum Wasser warten. Überdies sind ein Naturspielplatz für Kinder am Ufer sowie ein Aufenthaltsbereich in der Nähe des Baseballplatzes der Red Phantoms geplant. Die Fläche kann laut Döll beispielsweise für ein grünes Klassenzimmer genutzt werden und auf einem kleinen Areal können Sportbegeisterte an Outdoorfitnessgeräten trainieren. Daran schließt ein vorgesehener Trimm-Dich-Pfad an, der bis zu den Tennisplätzen des Sportvereins Amendingen führt. Für den Weg östlich der Ach beschränkt sich die Planung auf einen „Lehrpfad mit Stationen zum Lesen, Rätseln und Mitmachen“, um auch so für die Belange von Flora und Fauna zu sensibilisieren.

Steinheimer wollen mehr Verkehrssicherheit auf der Rotreiserstraße

Handlungsbedarf sehen die Planer von Lars Consult an der Rotreiserstraße. So könnte demnach eine Baumallee die Straße zur attraktiven optischen Achse machen – und ein abgetrennter Fußgängerweg, der bisher fehlt, würde die Sicherheit verbessern. Zumal auf dem betreffenden Abschnitt Autos mit bis zu 70 Stundenkilometern fahren dürfen. Laut Uwe Weißfloch, Leiter des Stadtplanungsamts, hatte der Bürgerausschuss ein Tempolimit vorgeschlagen – dies sei aber wegen rechtlicher Vorgaben „nicht ohne Weiteres umsetzbar“. Auch an der Brücke über die Ach, die saniert oder ersetzt werden muss, gibt es keinen Fußweg.

Beim Vereinsheim der Red Phantoms herrscht noch Gesprächsbedarf

Mit Blick auf den Schwerpunktbereich Süd geht es laut Döll zum Beispiel darum, einen Rundweg um die gesamte Memminger Ach zu schaffen. Dafür brauche es eine neue Verbindung im Bereich der Tennisplätze des SVA und abschnittsweise müssten Trampelpfade und Graswege ausgebaut werden. Im Konzept enthalten sind zudem zwei Bereiche mit Sitzstufen an der Ach. Eine davon in der Nähe des Tennisheims soll gleichzeitig der Kanuabteilung des SVA als Einstiegsstelle dienen. Ein Streckenabschnitt des Gewässers wird für die Wassersportler kanugerecht und mit einem Wendebereich gestaltet. Beim Baseballplatz und dem Vereinsheim der Red Phantoms wäre dem Planerteam zufolge eine Sanierung oder ein Neubau geboten – hierzu seien jedoch weitere klärende Schritte nötig.

Oberbürgermeister Rothenbacher weist auf Zeitrahmen von 15 Jahren hin

Deutlich wurde: Die Umsetzung wird dauern. So wies Oberbürgermeister Jan Rothenbacher darauf hin, dass das Konzept mit einem geschätzten Kostenbudget von 3,7 Millionen Euro über einen Zeitraum von 15 Jahren angelegt sei: „Das ist ein weiter Blick in die Zukunft.“ Auch Weißfloch sprach von anderen Projekten, die auf der Prioritätenliste oben stehen. Darüber hinaus müssten Steinheimer und Amendinger offen informiert werden, unterstrichen mehrere Stadträtinnen und -räte. Das Gesamtpaket wurde schließlich einstimmig beschlossen.