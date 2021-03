Von Maschine eingeklemmt: Mann in Aitrach schwer verletzt

Der Mitarbeiter einer Firma in Aitrach wurde am Dienstag bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. Er war gerade dabei, eine Maschine zu reparieren.

10.03.2021 | Stand: 18:39 Uhr

Bei einem Arbeitsunfall am Dienstag ist ein 56-Jähriger in Aitrach schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr auf einem Firmengelände im Bereich der Straße "An der Chaussee", teilt die Polizei mit. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts blockierte eine Brettkreislaufanlage, die vollautomatisch Baumaterial fertigt. Der 56-Jährige wollte den Defekt beheben.

Maschine klemmt Mitarbeiter in Aitrach ein

Obwohl die Maschine über mehrere Sicherungsmechanismen verfügt, setzte sie sich genau in dem Moment in Gang, als der Mitarbeiter sie reparieren wollte. Ein Greifer klemmte den Mann ein. Dabei zog er sich schwere Verletzungen am Oberkörper zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus. Die Polizei schließt Fremdverschulden aus.

Lesen Sie auch: Radlader in Leuterschach kippt um - Mann verletzt sich bei Arbeitsunfall schwer