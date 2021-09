Von schläfrigen Wählern und leckerem Essen

Robert Jäger hat in Memmingen schon allerlei Kurioses erlebt. Was ihm an diesem Ehrenamt Spaß macht und warum ihm sein erster Einsatz gar nicht gefallen hat.

26.09.2021 | Stand: 18:47 Uhr

Als Robert Jäger zum ersten Mal als Wahlhelfer im Einsatz war, wurde Helmut Schmidt erneut zum Bundeskanzler und Dr. Ivo Holzinger erstmals zum Oberbürgermeister der Stadt Memmingen gewählt. Bei wie vielen Wahlen er seit 1980 Gewehr bei Fuß stand, kann der 59-Jährige nicht mehr genau sagen. „Es waren aber wohl 60 bis 70. Jedenfalls habe ich seitdem keine Wahl verpasst.“ Auch an diesem Sonntag ist er im Wahllokal im Berufsbildungszentrum Jakob Küner (BBZ) als Wahlvorstand vor Ort.

1979 hatte er im Alter von 18 Jahren bei der Stadt eine Ausbildung zum Beamten im mittleren Dienst begonnen. Daher sei es naheliegend gewesen, sich als Wahlhelfer zur Verfügung zu stellen. „Denn wer soll es sonst machen, wenn nicht wir vom öffentlichen Dienst.“ Der Ablauf im Wahllokal habe ihm damals aber nicht wirklich gefallen. „Der Wahlvorstand las den ganzen Tag ein Buch und hat nicht mit uns gesprochen. Ich war froh um jeden Wähler, der kam“, erinnert sich Jäger, der hauptberuflich als Personalratsvorsitzender der Verwaltung bei der Stadt arbeitet.

Früher war der Hühnerberg in Memmingen eine SPD-Hochburg

Seit etwa 25 Jahren ist er als Wahlhelfer für den Bereich rund um den Hühnerberg zuständig. Dort wohnten früher vor allem die Heimatvertriebenen, weiß Jäger. „Daher war es immer eine SPD-Hochburg.“ In den vergangenen Jahren waren es vor allem die Heimbewohner, die bei ihm ihre Kreuzchen gemacht haben. Schließlich war das Wahllokal bis vor Kurzem noch im Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt (Awo) untergebracht. Wegen Corona sitzt er nun aber in der Mensa des BBZ. Was Jäger schade findet, „denn im Awo-Seniorenheim kochen sie auch am Sonntag. Da haben wir immer eine ordentliche Verpflegung bekommen“, sagt er und lächelt. „Mittlerweile sind wir ein eingespieltes Team“, betont Jäger mit Blick auf seine sechs Wahlhelfer, die an diesem Tag mit ihm das Wahllokal betreuen. Die Arbeit mache daher auch Spaß. Am Ablauf hat sich in all den Jahren nicht viel geändert – wobei: „Früher haben wir noch Strichlisten geführt, heute wird das natürlich alles über Computer erfasst.“

Alkoholisierten Wähler aus Wahllokal geworfen

Lesen Sie auch

Bundestagswahl 2021 Wir beantworten zehn kuriose Fragen rund um die Bundestagswahl

Auch an manche Kuriosität kann sich der 59-Jährige noch gut erinnern. Einmal sei ein Wähler über seinem Stimmzettel eingeschlafen. „Ob er alkoholisiert war, konnte man aber nicht feststellen.“ Zu viel getankt hatte hingegen vor gut zehn Jahren ein anderer Wähler, der die Leute angepöbelt hatte. „Den mussten wir des Wahllokals verweisen.“ Erinnern kann er sich auch an eine Frau, die immer besonders lang in der Wahlkabine saß. „Da haben wir auch schon mal die Zeit mitgestoppt“, erklärt Jäger verschmitzt. Wieder ein anderer Wähler kam regelmäßig immer kurz vor 18 Uhr ins Wahllokal. „Da hat sich das Auszählen dann immer verzögert.“ Vor zwei Jahren sei der Mann dann aber fünf Minuten zu spät gekommen. Er musste unverrichteter Dinge wieder den Heimweg antreten. Doch an diesem Sonntag läuft alles ohne besondere Vorkommnisse ab. Auch die Hygienevorschriften aufgrund der Pandemie seien von den Wählern eingehalten worden. Jäger und sein Team helfen auch hier und da mal aus, wenn sich ein Bürger in der Wahlkabine „verwählt“ hat. „Dann bekommt er einen neuen Stimmzettel und der alte wird vernichtet.“

Der 59-Jährige hat aber auch festgestellt, dass es immer schwieriger wird, genügend Wahlhelfer zu finden. Woran das liegt? „Vielleicht ist das Pflichtbewusstsein der jüngeren Generation nicht mehr so, wie uns das früher gelehrt wurde.“ Bei einigen habe der Freizeit-Gedanke vermutlich Vorrang. Wobei er das teilweise auch verstehen könne. Er selbst jedenfalls will bis zu seiner Pensionierung weiter als Wahlhelfer bereitstehen.

Die neuesten Entwicklungen zur Bundestagswahl finden Sie hier.