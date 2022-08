Vor 100 Jahren: Der Illerwinkel wird zum ersten Mal mit Strom versorgt

An Mariä Himmelfahrt jährt sich dieses Ereignis: Firma in Lautrach produzierte als erstes Unternehmen in der Region Strom über ein Wasserkraftwerk.

14.08.2022 | Stand: 18:00 Uhr

An Mariä Himmelfahrt jährt sich ein besonderes Ereignis zum 100. Mal: Am 15 August 1922 wurde der Illerwinkel erstmals mit Strom versorgt. Die Lautracher Firma Suiter produzierte als erstes Unternehmen in der Region mit einem Wasserkraftwerk an der Lautracher Ach Strom, der im Sommer 1922 auch bis nach Oberbinnwang geleitet wurde. An Mariä Himmelfahrt wurde damals laut einer Überlieferung durch den Altbauern Johann Gögler ein großes „Lichtfest“ veranstaltet: Mit einem Drehen am sogenannten Bakelit-Schalter erstrahlte in Oberbinnwang zum ersten Mal das künstliche Licht einer Glühbirne.

Im Illerwinkel floss erstmals Strom - gefeiert wurde mit Musik und Tanz

Bei Musik und Tanz wurde vor 100 Jahren diese technische Errungenschaft bis zum frühen Morgen gefeiert. Mit dem Strom wurde aber nicht nur die Nacht zum Tag gemacht. Auch die Arbeit auf den Bauernhöfen wurde damit deutlich erleichtert.

Neuerung revolutionierte auch die Arbeit auf den Bauernhöfen

Zuvor mussten die Maschinen nämlich durch Pferde oder Ochsen angetrieben werden: Dreschmaschinen, Heuaufzüge, und Kreissägen etwa wurden über einen Göppel angetrieben: Ein anfangs nur hölzernes – später gusseisernes Gestell, das von permanent um den Kreis laufenden Tieren gedreht wurde. Vielfach war es damals auch nur ein hölzernes Zahnrad – später aus Guss gefertigt – über das die Kraft zu einer sogenannten Transmission geleitet wurde. Mit langen Flachriemen gelangte die Bewegung schließlich zu den Maschinen, wie etwa zum Schleifstein oder zur Brechmühle. In dem sogenannten Göppelhaus musste das Gespann meist stundenlange im Kreis laufen.

Wesentlich komfortabler hatten es da die Mühlenbesitzer, die an einem Wasserlauf lagen: Das aufgestaute Wasser trieb über ein Mühlrad nicht nur die Mahlsteine an: Hier wurde die Kraft meist über eine Transmission (rundes Eisenrohr, auf dem hölzerne Riemenscheiben aufgespannt waren) auch zu den Wirtschaftsgebäuden geleitet. Zur Inbetriebnahme musste mit einem Hebel ein Brett geschwenkt werden, das das Wasser zu einem großen Wasserrad umleitete.

Das könnte Sie auch interessieren:

Lesen Sie auch

Tag der Volksmusik Jodeln, platteln, musizieren im Bauernhofmuseum Illerbeuren

Der Stausee bei Lautrach: Vor 80 Jahren eine Großbaustelle