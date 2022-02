Vorerst kein Kreisverkehr an Huber-Kreuzung möglich

Die Entschärfung der Kreuzung in Ottobeuren scheitert an Grundstücksverhandlungen. Was das Staatliche Bauamt nun vorhat und warum eine Enteignung möglich wäre.

24.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Kreuzung der Staatsstraßen 2013 und 2011 im Nordosten von Ottobeuren gilt schon seit langem als Unfallschwerpunkt. Mehrfach hatte die Marktgemeinde das für diesen Abschnitt zuständige Staatliche Straßenbauamt in Kempten darauf hingewiesen. Und die Behörde wurde auch aktiv. Geplant ist, dass die sogenannte „Huber-Kreuzung“, benannt nach dem gleichnamigen Autohaus in der Nähe, durch einen Kreisverkehr ersetzt wird. Doch dafür werden Flächen benötigt, die nicht der Gemeinde gehören. Und bei den dafür notwendigen Verhandlungen sei man zu keinem befriedigenden Ergebnis gekommen, erklärt Bürgermeister Germann Fries auf Nachfrage. „Das ist sehr traurig und ärgerlich. Die Stelle wird wohl noch eine Weile ein Unfallschwerpunkt bleiben.“