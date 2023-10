Beim Umgang mit Lithium-Ionen-Akkus ist Vorsicht geboten

Der Unterallgäuer Kreisbrandmeister Aichele hat ein Merkblatt zusammengestellt, das über den sachgemäßen Umgang mit wiederaufladbaren Batterien informiert.

03.10.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Ob Handy, Fotoapparat, E-Book, Laptop oder E-Bike: ein Leben ohne Lithium-Ionen-Akkus ist heutzutage fast undenkbar. Doch die Gefahr durch unsachgemäßen Umgang mit den kleinen Akkus werde vielfach unterschätzt, sagt Giovanni Aichele. Auch bei E-Autos, die sich im Brandfall nur schwer löschen lassen. Der Kreisbrandmeister hat daher ein Merkblatt zusammengestellt, das über den sachgemäßen Umgang mit den wiederaufladbaren Batterien allgemein verständlich informiert. Die vom Kreisfeuerwehrverband Unterallgäu finanzierte, 16-seitige Broschüre liegt beim Landratsamt kostenlos aus.

Idee zur Broschüre entstand beim Oldtimertag im Schwäbischen Freilichtmuseum Illerbeuren

Die Idee zur Broschüre entstand, als das Schwäbische Freilichtmuseum Aichele bat, beim Oldtimertag in Illerbeuren eine Brandschutzvorführung über Lithium-Akkus zu organisieren. Im Netz hat der 62-Jährige nichts Vernünftiges dazu gefunden. Auf Basis der von ihm herausgegebenen Brandschutzfibel entwickelte er deshalb mit Unterstützung von Dr. Wolfgang Friedl vom gleichnamigen Ingenieurbüro für Sicherheitstechnik die Informationsbroschüre, die seiner Meinung nach heute wichtiger ist, als jemals zuvor. Und er nennt Beispiele dafür. In Illerbeuren sei im Frühjahr der Akku eines Staubsaugers „hochgegangen“ – das ganze Haus sei total verraucht gewesen. Im Museumsdorf sei es ein Laptop gewesen. Bei einem Freund des Kreisbrandmeisters habe der Akku eines E-Scooters zu brennen angefangen.

Kreisbrandmeister Giovanni Aichele empfiehlt hat ein Broschüre zum sachgemäßen Umgang mit Akkus verfasst. Bild: Franz Kustermann

Vorsicht, wenn sich der Akku erhitzt

Laut Aichele überhitzen die Akkus in den meisten Fällen während des Ladevorganges oder durch unsachgemäße Behandlung. Daher empfiehlt er, Akkus nie unbeaufsichtigt in der Nacht aufzuladen und vor der Benützung immer die Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen: „Vorbeugen ist besser als nachsorgen“, betont Aichele. Das erste Anzeichen, dass etwas mit dem Akku nicht stimmt, sei immer die Erwärmung. Falls festgestellt wird, dass sich ein Akku ungewöhnlich erhitzt, sollte er so schnell wie möglich aus dem Haus ins Freie gebracht werden. Lithium-Akkus zu löschen, sei immer sehr schwierig. Zudem seien der dabei entstehende Rauch und die austretenden Dämpfe hochgiftig.

Kreisbrandmeister bewahrt Akkus in einem Raum mit Rauchmelder auf

Der jüngste Brand in Legau habe mehr als deutlich gezeigt, zu welcher Tragödie ein Brand ausarten kann. „Deshalb sollte man alles unternehmen, dies zu vermeiden.“ Er finde es äußerst wichtig, die Bevölkerung bereits vor der Katastrophe umfassend aufzuklären. Und dies habe er mit dem allgemein verständlichen Merkblatt versucht. Er selbst bewahrt sämtliche Akkus in einem Raum mit Rauchmelder in einer Alubox auf.