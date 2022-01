VR-Bank Memmingen baut Geldautomaten in Illerbeuren und Pleß ab

Die VR-Bank hat ihre Ankündigung wahr gemacht und die Geldautomaten in Illerbeuren und Pleß entfernt. Die Bürgermeister rechnen nun mit einigen Kündigungen.

30.01.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Hermann Gromer ist stinksauer. Die VR-Bank hat ihre Ankündigung wahr gemacht und ihren Geldautomaten und den Kontoauszugsdrucker neben dem Schützenheim in Illerbeuren abgebaut. „Ich habe alles versucht. Es gab einen regen Schriftverkehr, aber es war nichts zu machen“, betont der Kronburger Bürgermeister. Die Entscheidung der VR-Bank treffe die Kunden hart. Denn der nächste Geldautomat des Kreditinstituts befinde sich im etwa sechs Kilometer entfernten Legau. Gromer findet klare Wort: „Unsere Infrastruktur wird durch so etwas mit zerstört.“ Auch in Pleß haben die Kunden nun keine Möglichkeit mehr, Geld abzuheben. Dort hat die VR-Bank ihren Automaten im Rathaus vor kurzem entfernt.