VR-Bank Memmingen schließt die nächste Zweigstellee

Standort in der Bodenseestraße in Memmingen ist ab April nur noch SB-Filiale. Team wechselt in die Hauptstelle Maximilianstraße. Warum die VR-Bank so handelt.

26.02.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Die Argumente sind nicht neu. Wenn Banken Zweigstellen schließen, ist stets von rückläufiger Frequentierung der Kundenschalter bei gleichzeitig steigender Nutzung des Online-Angebots die Rede. Nun trifft es die Geschäftsstelle Bodenseestraße der VR-Bank Memmingen. Sie schließt zum 31. März, zurück bleiben nur der Geldausgabeautomat, der Kontoauszugsdrucker und ein Briefkasten.

Auch Vorstand René Schinke spricht in einem Schreiben an die betroffenen Kundinnen und Kunden davon, dass die Schalter in der Filiale seit Jahren immer seltener aufgesucht werden. „Diese unverändert andauernde Entwicklung haben wir zum Anlass genommen, den persönlichen Kundenservice zukünftig in der Geschäftsstelle Maximilianstraße zu konzentrieren“, teilt er in dem Schreiben mit.

Hauptstelle der VR-Bank wird dafür umgebaut

Das Serviceteam der Bodenseestraße, also die Kolleginnen und Kollegen, die vorwiegend am Schalter arbeiten, sitzt ab dem 1. April in der Maximilianstraße. Dorthin wird „auf Sicht“ auch das Beraterteam umziehen, das persönliche Gespräche nach Termin vereinbart – „sobald die räumlichen Voraussetzungen dafür geschaffen sind“, gibt die VR-Bank bekannt.

In der Kuttelgasse, an der Rückseite der Hauptstelle, stehen seit Montag Baucontainer, die auf diesen Umbau hindeuten. Fertig sein sollen die neuen Beratungsbüros laut Vorstand Schinke zwischen April und Juni. „Wir haben planmäßig am Montag angefangen“, berichtet er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Auch wenn die Geschäftsstelle Bodenseestraße als SB-Filiale der VR-Bank Memmingen erhalten bleibt, will die Genossenschaftsbank ihren Anteil an der Immobilie verkaufen, die mehreren Eigentümern gehört. Deshalb könne man noch nichts über die weitere Nutzung der Räume sagen, erklärt Schinke.

Bis 2001 Zentrum der Raiffeisenbank Memmignen

Bis 2001 war die Bodenseestraße übrigens Zentrum der Raiffeisenbank Memmingen, die damals mit der Volksbank Memmingen-Unterallgäu fusioniert hat. Seit 2006 firmiert die Bank unter dem Namen VR-Bank Memmingen.

Aktuell betreibt das Kreditinstitut neun Filialen, davon zwei in Memmingen und eine in Amendingen. Dazu kommen fünf reine SB-Standorte. Wo die Entwicklung hingeht, zeigt ein Vergleich mit 2017: Vor fünf Jahren waren es noch 14 Filialen. Oft waren die Schließungen von Protesten in den betroffenen Gemeinden begleitet, wie zuletzt in Illerbeuren, wo zuerst die Bankfiliale geschlossen und nun auch noch der Geldautomat, der Kontoauszugsdrucker und der Briefkasten entfernt wurden. Auch aus Pleß und Boos hat sich die VR-Bank ganz zurückgezogen. „Natürlich finden es die Leute nicht gut, wenn ihnen etwas weggenommen wird“, sagt der VR-Bank-Vorstand. Man versuche aber jedes Mal, den Betroffenen die Motive der Bank darzulegen und bitte um Verständnis dafür. „Einen Kundenschwund konnten wir deswegen nicht feststellen“, betont er. (Lesen Sie dazu auch: Verärgerte Reaktionen in Pleß und Illerbeuren sind nachvollziehbar)

"Mitarbeitende fühlen sich in größeren Teams wohler"

Festgestellt habe man aber auf der anderen Seite, dass sich die Mitarbeitenden in größeren Teams wohler fühlen. Das habe man etwa im Neubau in Heimertingen gesehen, der im Juni 2021 eröffnet wurde. Dort sei mit fünf Mitarbeitenden jetzt „richtig Action“, sagt Schinke. „In Kleinstfilialen langweilen sich die Kollegen, das wollen sie nicht mehr.“ Der Austausch befruchte die Arbeit und auch für die Kunden hätten größere Teams Vorteile: Sie kämen schneller dran und hätten Zugriff auf alle Spezialisten.

