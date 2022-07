Die Geschäftsstellen der VR-Bank Memmingen in Amendingen und Benningen sind bald zu. Welche Gründe das hat und was aus den Mitarbeitern wird.

20.07.2022 | Stand: 18:33 Uhr

Die VR-Bank Memmingen wird ihr Filialnetz weiter reduzieren. Das gab das Kreditinstitut am Mittwoch bei einer Pressekonferenz bekannt. Betroffen sind die Geschäftsstellen in Amendingen und Benningen. Sie sollen bis Ende 2023 in SB-Filialen umgewandelt werden. Damit reagiert die Bank vor allem auf die nachlassende Kundenfrequenz in den Geschäftsstellen, betonten die beiden Vorstände René Schinke und Jan Wanner. Ein Personalabbau ist jedoch nicht vorgesehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.