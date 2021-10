VR-Bank schließt Kundenschalter in Boos

Filiale wird zum SB-Standort. Kreditinstitut verweist auf geändertes Kundenverhalten. Genossenschaftsvertreter und Bürgermeister kritisieren Entscheidung.

25.10.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Die Kunden der VR-Bank in Boos müssen sich auf einen harten Einschnitt einstellen. Denn ab Dezember wird es für sie keinen persönlichen Kundenservice mehr vor Ort geben. Aus der Filiale wird ein SB-Standort. Will heißen: Ab diesem Zeitpunkt stehen nur noch ein Geldausgabeautomat, der Kontoauszugsdrucker sowie ein Briefkasten zur Verfügung. Begründet wird diese Entscheidung damit, „dass die Frequentierung des Kundenschalters der Filiale in Boos stetig zurückgegangen ist“, heißt es in einem Schreiben der VR-Bank Memmingen an die Genossenschaftsvertreter der Geschäftsstelle Boos.